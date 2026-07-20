Lakatlan szigeten bukkantak rá a hajótörött anyára és fiára

A hajótöröttek négy másik emberrel együtt kapaszkodtak egy tutajba, társaik azonban legyengültek és elsodródtak. Az anya és fia végül elérte a lakatlan szigetet, ahol napokkal később halászok találtak rájuk.

Hajótöröttek: egy anyát és fiát mentettek ki egy lakatlan szigetről napokkal az indonéz hajóbaleset után. Tizennyolc eltűnt utast továbbra is keresnek. (illusztráció)

Hajótöröttek: Lakatlan szigeten találták meg az elsüllyedt hajó két túlélőjét

Egy anyát és fiát mentettek ki egy lakatlan indonéz szigetről négy nappal azután, hogy elsüllyedt az őket szállító személyhajó. A KM Nurul Salsa több mint hetven emberrel a fedélzetén motorhiba miatt merült el július 15-én Indonézia partjainál.

A 46 éves nőre és 24 éves fiára halászok találtak rá Balaloho szigetén. Elmondásuk szerint kezdetben négy másik utassal együtt kapaszkodtak egy tutajba, társaik azonban fokozatosan legyengültek, elengedték azt, majd elsodródtak.

A hajóbaleset óta több mint ötven túlélőt mentettek ki. Egy ember bizonyítottan vízbe fulladt, tizennyolc utast pedig továbbra is keresnek. A kutató-mentő egységek folytatják az eltűntek felkutatását a környező tengeri területen – írja a The Independent.

Hajóbaleset egy luxuskikötőben, vízbe zuhant egy idős nő

Tagikus incidens történt a Bahamák egyik népszerű luxuskikötőjében. A hajóbaleset során egy 88 éves amerikai nő vesztette életét, miután elektromos robogójával a mólóról a vízbe zuhant.

Vontatás közben borult fel a turistákat szállító hajó, hatalmas volt a pánik

Baleset történt a Bostonban, amikor felborult egy turistákkal teli hajó. A járművet a vízről vontatták ki, amikor felborult. A balesetben 11 ember megsérült.