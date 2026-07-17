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hajtóvadászat

Nagyszabású hajtóvadászat indult egy pszichiátriáról elszökött közveszélyes fiatal után

1 órája
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Újra őrizetbe került az a 20 éves szudáni férfi, aki egy manchesteri kórházból szökött meg orvosi kezelése közben. A két nő megtámadása miatt elítélt rab után nagyszabású hajtóvadászat indult, a rendőrség pedig arra figyelmeztette a lakosságot, hogy különösen veszélyes lehet a nőkre és saját magára is.
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hajtóvadászatrendőrkeresés

Hatalmas rendőrakció indult annak a rendkívül húsz éves férfinak a megtalálására, aki egy pszichiátriáról szökött el. A hajtóvadászat a szudáni állampolgárságú Marwan Jumaa ellen sikeres volt. Eredetileg azok után került pszichiátriára, orvosi kezelésre, hogy két nőt is megtámadott. Július 14-én szökött meg akkor, amikor kórházba szállították. Elfogása különösen fontos volt, mivel nem csak magára, de másokra is veszélyt jelentett. 

Nagyszabású hajtóvadászat indult a közveszélyes férfi megtalálásáért.
Nagyszabású hajtóvadászat indult a közveszélyes férfi megtalálásáért. Fotó: magnific.com

A helyi hatóságok a lakosság segítségével leltek a férfira:

Köszönjük mindenkinek, aki megosztotta a felhívásunkat, illetve információval segítette a keresést. A széles körű nyomozást követően megerősíthetjük, hogy kollégáink, a Lancashire-i Rendőrség munkatársai elfogták Marwan Jumaat. Jelenleg az ő őrizetükben van.

 

Sikeres volt a hajtóvadászat, újra pszichiátriára kerül

Ez egy rendkívül gyors ütemű nyomozás volt, amelyben a Manchesteri Rendőrség jelentős létszámú állománya vett részt. A Lancashire-i Rendőrség egyik figyelmes munkatársa felismerte Jumaat, és azonnal intézkedett az elfogásáról. A férfit most visszaszállítják egy fokozott biztonságú pszichiátriai intézménybe.

A bírósági iratok szerint Jumaa idén januárban három bűncselekmény elkövetését ismerte be. A 2025. július 17-én Londonban elkövetett bűncselekmények között szerepelt egy rendőr vagyis hivatalos személy  bántalmazása, egy nő kirablása, valamint egy másik nő súlyos testi sértése.

A férfit korábban a Belmarsh börtönben tartották fogva, majd idén áprilisban ítélték el az említett bűncselekmények miatt - írja a Mirror.

 

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