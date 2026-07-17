Nagyszabású hajtóvadászat indult egy pszichiátriáról elszökött közveszélyes fiatal után

Hatalmas rendőrakció indult annak a rendkívül húsz éves férfinak a megtalálására, aki egy pszichiátriáról szökött el. A hajtóvadászat a szudáni állampolgárságú Marwan Jumaa ellen sikeres volt. Eredetileg azok után került pszichiátriára, orvosi kezelésre, hogy két nőt is megtámadott. Július 14-én szökött meg akkor, amikor kórházba szállították. Elfogása különösen fontos volt, mivel nem csak magára, de másokra is veszélyt jelentett.

Nagyszabású hajtóvadászat indult a közveszélyes férfi megtalálásáért. Fotó: magnific.com

A helyi hatóságok a lakosság segítségével leltek a férfira:

Köszönjük mindenkinek, aki megosztotta a felhívásunkat, illetve információval segítette a keresést. A széles körű nyomozást követően megerősíthetjük, hogy kollégáink, a Lancashire-i Rendőrség munkatársai elfogták Marwan Jumaat. Jelenleg az ő őrizetükben van.

Sikeres volt a hajtóvadászat, újra pszichiátriára kerül

Ez egy rendkívül gyors ütemű nyomozás volt, amelyben a Manchesteri Rendőrség jelentős létszámú állománya vett részt. A Lancashire-i Rendőrség egyik figyelmes munkatársa felismerte Jumaat, és azonnal intézkedett az elfogásáról. A férfit most visszaszállítják egy fokozott biztonságú pszichiátriai intézménybe.

A bírósági iratok szerint Jumaa idén januárban három bűncselekmény elkövetését ismerte be. A 2025. július 17-én Londonban elkövetett bűncselekmények között szerepelt egy rendőr vagyis hivatalos személy bántalmazása, egy nő kirablása, valamint egy másik nő súlyos testi sértése.

A férfit korábban a Belmarsh börtönben tartották fogva, majd idén áprilisban ítélték el az említett bűncselekmények miatt - írja a Mirror.