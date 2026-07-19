Veszélyes hal bukkant fel a kedvelt nyaralóhelyeken

Egy csonttörő fogakkal rendelkező mérgező halfaj pusztítást végez egy festői nyaralóhelyeken a Földközi-tengeren. Az lagocephalus sceleratus, ismertebb nevén ezüst csikóhal vagy mérges gömbhal egy veszélyes hal, amely az Indiai- és a Csendes-óceánban található, azonban már a mediterrán üdülőhelyek környékén is feltűnt.

Megérinteni sem szabad a veszélyes halat. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

Megérinteni sem szabad a veszélyes halat

A tengerbiológusok óva intenek attól, hogy a halat még kesztyűben is megérintse valaki, ugyanis nemcsak harapása erős, de teste mérgező anyagokat tartalmaz. Mindössze a bőrrel való enyhe érintkezés is légzési problémákat okozhat.

Annak ellenére, hogy a Csendes-óceánból és az Indiai-óceánból származik, a faj egyre nagyobb számban fordul elő a Földközi-tenger vizeiben. A görögországi Kréta szigetén például hatalmas pusztítást végzett a halászok megélhetésében.

Aggodalmat keltettek a mesterséges intelligencia által készített hamis videók is, amelyek eltúlozzák a gömbhal okozta probléma súlyosságát, ugyanis ezek a felvételek az állatokat fán és kólásdobozokat rágcsálva ábrázolják. Mindezek ellenére az állatok komoly hatással vannak a szigetlakókra és a tágabb görög gazdaságra.

A szigeten dolgozó önálló halászok idén már az éves bevételük akár 30%-át is elveszítik. Az invazív halfaj elkezdte kifosztani a hálóikat, ami évente akár 20 000 eurós veszteséget is okoz. A károk nemcsak az elmaradt fogásból adódnak, hanem az elszakított hálók javításának magas költségeiből is.

A gömbhalak felborítják a Földközi-tenger törékeny ökoszisztémáját is, ami arra kényszerítette a görög kormányt, hogy lépéseket tegyen ellenük. A kormány most kilónként akár 5,33 eurós jutalmat fizet a halászoknak a kifogásukért.

A szakértők szerint a Földközi-tenger gömbhal-populációja a jövőben is tovább fog növekedni. Ezek a groteszk külsejű halak akár 1,2 méter hosszúra is megnőhetnek, a súlyuk pedig elérheti a 9 kilogrammot. Ráadásul a jelentések szerint a Földközi-tengerben sokkal nagyobbra nőnek, mint eredeti élőhelyükön, ugyanis hidegebb, mint a megszokott otthonuk, így kevesebb oxigénre van szükségük az energiaszintjük fenntartásához.