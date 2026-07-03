Összeomlott a család: rejtélyes körülmények között halt meg egy 14 éves fiú

Két nap volt hátra a tanévből a 14 éves Adam számára, ám a Szlovákiában található Lednické Rovne alapiskolájának nyolcadikos tanulója már nem vehette át a bizonyítványát. A fiút egy hagyományos Szent Iván-éji máglyagyújtás után vesztette életét, halálának körülményei nem tisztázottak.

Felfoghatatlan veszteség: a 14 éves fiú halála rengeteg kérdést vet fel

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A fiú halála után számos kérdés maradt megválaszolatlanul

A fiú a nagymamája házától néhány méterre rendezett összejövetelre ment el, haza azonban már nem ért. Az iskola igazgatója szerint Adam szorgalmas és problémamentes diák volt. A történtek miatt pszichológusok segítik a tanulókat és a pedagógusokat, a tanévzárót pedig nem tartották meg, a bizonyítványokat az osztálytermekben osztották ki.

A szülők elmondása szerint a boncolás megállapította, hogy fiuk súlyos hasi sérüléseket szenvedett, leszakadt a mája.

Adamko a máglyánál volt. Az egész mindössze néhány méterre történt a nagymamája házától, ahol aznap éjszaka aludnia is kellett volna. Fogalmunk sincs, mi történt. A boncolás megállapította, hogy roncsolásos sérüléseket szenvedett a hasüregében, a mája pedig leszakadt

– mondták a szülők, írja a Paraméter.