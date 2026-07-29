Halálba zuhant egy édesanya egy szülinapi bulin, összeomlott alatta az erkély

Szörnyű zuhanás okozta a halálát a kétgyerekes Lorenna Moraes-nek egy szülinapi partin a brazíliai Uruçuca településen.

Halálba zuhant a fiatal nő - Illusztráció

Fotó: Pixabay

A 35 éves édesanya az erkélyen állt, amikor az hirtelen beszakadt a lába alatt, és így 4 métert zuhant.

Súlyos sérülései lettek, a szíve kétszer is leállt – írja a Mirror. Szemtanúk szerint a nő a járdaszegélybe ütötte a fejét.

UNA FESTA, POI UN BOATO E LA TRAGEDIA IN POCHI SECONDI.

Lorenna stava trascorrendo una serata con amici e familiari quando il balcone ha ceduto improvvisamente. La caduta è stata devastante.#incidente #Brasile https://t.co/qBqzmH2Svv — Giuseppe D'Alto - Notizie Audaci (@giuseppe_alto) July 26, 2026

A mentők a helyszínen ellátták őt, majd egy közeli kórházba vitték. Azonban az orvosok hiába tettek meg érte mindent, már nem tudták megmenteni az életét.

A nőnek volt egy edzőterme Ilhéusban, és jól ismert volt a helyi fitnesz-közösségben. A tragédia előtti napokban a közösségi médiában osztotta meg izgatottságát egy új terem megnyitása miatt, amely az előkészületek utolsó szakaszában járt.

A hatóságok vizsgálják, mi okozta az erkély összeomlását.

Nem sokon múlt, hogy halálos tragédia történjen az év elején

Idén év elején többen megsérültek egy esküvői helyszín erkélyének összeomlásában az indiai Kaladhungi kisvárosában. Az esküvő kezdetekor többen lezuhantak egy szomszédos ház erkélyéről. Helyi hírügynökségek arról számoltak be, hogy hat embert kórházba szállítottak.

Tavaly decemberben egy budapesti kőerkély egy darabja szakadt le

A Dohány utcában zuhant le egy kőerkély egy része, és csak a szerencsének volt köszönhető, hogy senki nem sérült meg. Egy szakember szerint az ilyen szerkezeti hibák gyakran előre nem láthatók, az anyagfáradás évtizedek alatt, „csendben” zajlik, majd egyszer csak megadja magát az anyag.