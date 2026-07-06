Rejtélyes haláleset egy török reptéren: váratlanul esett össze a családapa

Egy törökországi nyaralás után történt haláleset rázta meg a családot, miután egy brit férfi a hazautazás előtt a repülőtéren lett súlyosan rosszul. Az eset pillanatok alatt fordult életveszélyes állapotba, és az utazás, amelynek hazaérkezésnek kellett volna lennie, végül hosszú kórházi küzdelemmé változott.

Haláleset a repülőtéren: tragédia egy hazautazás előtt, nyaralás után Fotó: Jam Press/GoFundMe

A férfi a repülőtéren tapasztalta az első komoly tüneteket, állapota rövid idő alatt romlott, ezért azonnali intenzív ellátásra szorult. A család számára ekkor kezdődött az a drámai időszak, amely hetekig tartott, és amely alatt végig reménykedtek a felépülésben.

Kórházi küzdelem és remények

A beteget külföldön intenzív osztályra szállították, ahol mesterséges altatásban és életfenntartó gépeken tartották.

Felesége végig mellette maradt, miközben a család otthonról próbálta megszervezni a hazaszállítást és az ellátás folytatását.

A férfit végül speciális egészségügyi repülőgéppel szállították vissza hazájába, ahol továbbra is intenzív osztályon kezelték. Az orvosok mindent megtettek az állapotának stabilizálása érdekében, de a szervezet nem tudta legyőzni a hirtelen kialakult súlyos állapotot.

A család fájdalmas közlése

A hozzátartozók később közölték a hírt, miszerint a férfi hetekig tartó kezelés után meghalt.

A család szerint a történtek „elképzelhetetlen rémálommá” váltak, amelyet senki nem tudott előre látni.

A kórház közleményei szerint a beteg a lehető legmagasabb szintű ellátásban részesült, de az állapota túl súlyos volt ahhoz, hogy visszafordítható legyen.

Hosszú küzdelem a végsőkig

A tragédia rávilágít arra is, milyen kiszámíthatatlan egészségügyi vészhelyzetek alakulhatnak ki egy utazás során. A repülőtér ebben az esetben nem csupán tranzitpont volt, hanem egy életet megváltoztató fordulat helyszíne.

A család barátai és ismerősei közben gyűjtést is indítottak, hogy fedezzék az ellátás és a hazaszállítás költségeit, valamint támogassák a temetés megszervezését.

A férfit sokan úgy emlékeznek, mint segítőkész, szerethető családapát, akinek hirtelen halála mély nyomot hagyott a közösségben.