Véget ért a mentési művelet: 25 halálos áldozatot követelt az Indiában beomlott alagút

A hatóságok csütörtökön befejezték a mentési műveleteket az Indiában beomlott vízerőmű-alagútban. A halálos áldozatok száma 25-re nőtt, miután kiemelték mind a 13 további munkás holttestét.

25 halálos áldozatot követelt az Indiában beomlott alagút. Fotó: DIPTENDU DUTTA / ANADOLU

25 halálos áldozatot követelt az Indiában beomlott alagút

Mint arról korábban beszámoltunk, hétfőn egy feltételezett gázrobbanás miatt beomlott egy építés alatt álló alagút egy vízerőmű-projektnél India északkeleti, Sikkim államában. Eleinte 10 halálos áldozatról számoltak be a források, ez a 4 napos mentési művelet végére 25-re nőtt.

Az összes eltűnt munkás megtalálása után a csapatok elvégezték az alagút végső ellenőrzését. A robbanás után metángáz halmozódott fel a baleset helyszínén, ami nehezítette a mentési műveleteket.

Az állam kormány közölte, hogy magas szintű bizottságot hozott létre a katasztrófa kivizsgálására, és javaslatokat tesz a hasonló balesetek megelőzése érdekében a jövőben - írta az AP News.