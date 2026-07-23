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india

Véget ért a mentési művelet: 25 halálos áldozatot követelt az Indiában beomlott alagút

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Egy feltételezett gázrobbanás miatt omlott be egy alagút India, Sikkim államában. A 4 napos mentési művelet végére a halálos áldozatok száma 25-re nőtt.
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indiamentési művelethalálos áldozat

A hatóságok csütörtökön befejezték a mentési műveleteket az Indiában beomlott vízerőmű-alagútban. A halálos áldozatok száma 25-re nőtt, miután kiemelték mind a 13 további munkás holttestét.

25 halálos áldozatot követelt az Indiában beomlott alagút
25 halálos áldozatot követelt az Indiában beomlott alagút. Fotó: DIPTENDU DUTTA / ANADOLU

25 halálos áldozatot követelt az Indiában beomlott alagút

Mint arról korábban beszámoltunk, hétfőn egy feltételezett gázrobbanás miatt beomlott egy építés alatt álló alagút egy vízerőmű-projektnél India északkeleti, Sikkim államában. Eleinte 10 halálos áldozatról számoltak be a források, ez a 4 napos mentési művelet végére 25-re nőtt.

Az összes eltűnt munkás megtalálása után a csapatok elvégezték az alagút végső ellenőrzését. A robbanás után metángáz halmozódott fel a baleset helyszínén, ami nehezítette a mentési műveleteket.

Az állam kormány közölte, hogy magas szintű bizottságot hozott létre a katasztrófa kivizsgálására, és javaslatokat tesz a hasonló balesetek megelőzése érdekében a jövőben - írta az AP News.

 

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