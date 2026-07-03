Hatéves kislány gázolt halálra, majd elmenekült a vétkes sofőr

Tragédiával indult a péntek Alsóvisón, miután egy kisteherautó elgázolt egy hatéves, kerékpározó kislányt, aki életét vesztette. A vétkes sofőr ezt követően elhagyta a baleset helyszínét. A Máramaros Megyei Rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint pénteken, reggel 9 óra 35 perc körül értesítették a 4-es számú Leordina Vidéki Rendőrőrs munkatársait a 112-es egységes segélyhívón az Alsóvisó területén történt halálos gázolásról.

Hatéves kislányt gázolt halálra, majd elmenekült a vétkes sofőr (illusztráció) Fotó: Pixabay.com

Hatéves kislányt gázolt halálra, majd elmenekült a vétkes sofőr

A hatóságok az elsődleges vizsgálatok alapján megállapították, hogy a kisteherautót egy 52 éves férfi vezette, amikor elütött egy vele azonos irányban haladó, hatéves kislányt, aki biciklivel közlekedett az úttesten, és akit a kiérkező orvosi stáb már nem tudott megmenteni, a helyszínen életét vesztette. Az is kiderült, hogy a járművezetőt alkoholtesztnek vetették alá, amely negatív eredményt mutatott.

A sofőr a gázolást követően a hatóságok engedélye nélkül elhagyta a helyszínt, ezért a baleset okozása mellett cserbenhagyással is gyanúsítható. A rendőrség jelenleg nyomozást folytat a tragikus közúti baleset körülményeinek tisztázása érdekében - írja a Maszol.