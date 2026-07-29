Három hete volt jogosítványa, máris halálos tragédiát okozott a sofőr

Halálos baleset történt, amikor Liberty Mitchell nagy sebességgel próbált egyszerre három autót megelőzni. A 21 éves nő korábban több videót is készített gyorshajtás közben – írta meg a Daily Mail.

Egy női sofőr gyorshajtás közben videózta magát, majd halálos balesetet okozott. Két ember meghalt, a büntetését pedig súlyosbították. (A kép illusztráció)

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Snapchat-videók után okozott halálos balesetet egy fiatal női sofőr

Két ember halálát okozta egy 21 éves női sofőr, aki rendszeresen filmezte magát gyorshajtás közben. Liberty Mitchell büntetését a Fellebbviteli Bíróság kilenc év három hónap szabadságvesztésre súlyosbította.

A halálos baleset 2022-ben történt, amikor Mitchell mindössze három hete rendelkezett jogosítvánnyal.

Mini Cooperjével mintegy 150 kilométeres óránkénti sebességgel haladt, majd egyszerre három járművet próbált megelőzni.

A manővert megszakította, és egy taxinak ütközött. A balesetben Octavian Codreanu taxisofőr és utasa, Moyra Whelan tanárnő életét vesztette. Többen súlyos, maradandó sérüléseket szenvedtek.

A rendőrségi vizsgálat szerint Mitchell rendszeresen használta a telefonját vezetés közben. Snapchat-videókon rögzítette az arcát és a sebességmérőt, egy másik felvételen pedig 160 kilométeres óránkénti sebességgel hajtott egy országúton.

A fiatal nő korábban hat év nyolc hónap börtönbüntetést kapott. A főügyész indokolatlanul enyhének találta az ítéletet, ezért az ügyet a Fellebbviteli Bíróság elé utalta. Mitchellt nyolc év négy hónapra a vezetéstől is eltiltották.

Teherautóval gázoltak el a zebrán két kamasz lányt Sárváron

Vádat emeltek azzal a férfival szemben, aki - a vád szerint - tehergépkocsival ütött el Sárváron két 16 éves lányt. A két kamasz a zebrán haladt át, amikor a baleset történt, és amelyben az egyikük súlyos, a másikuk könnyű sérülést szenvedett el. Az ügyészség közúti baleset gondatlan okozásának vétsége miatt emelt vádat, a vádiratában pedig pénzbüntetés és közúti járművezetéstől eltiltás kiszabását indítványozta.