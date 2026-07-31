Saját halálát okozta egy férfi, miközben be akart jutni házába

Halálos baleset történt az Egyesült Államokban, miután egy ittas férfi betörte saját házának egyik ablakát. Az üveg súlyosan megvágta a karját, a jelentős vérveszteség miatt pedig életét vesztette.

Halálos baleset történt Georgia államban: egy ittas férfi betörte saját házának ablakát, az üveg pedig súlyosan megsebesítette (Illusztráció) Fotó: Unsplash

Halálos balesetben vesztette életét egy férfi, miután betörte saját házának ablakát

Egy ittas férfi meghalt Georgia államban, miután betörte saját házának ablakát, hogy bejusson az ingatlanba. A július 23-án történt eset körülményeit a grovetowni rendőrség vizsgálja.

A hatóságok szerint a férfi nem találta a kulcsait, ezért úgy döntött, hogy az egyik ablakon keresztül jut be az otthonába. Az üveg betörése közben azonban súlyosan megvágta a karját, és jelentős mennyiségű vért vesztett.

A sérült később elvesztette az eszméletét, majd életét vesztette. A rendőrség közölte, hogy az előzetes vizsgálat alapján nem merült fel idegenkezűség vagy bűncselekmény gyanúja. Az esetet tragikus balesetként kezelik.

Az áldozat nevét egyelőre nem hozták nyilvánosságra, mert a hatóságok még értesítik a hozzátartozóit. A helyszíni felvételeken egy erdős területen álló, tornácos családi ház látható.

Közegészségügyi adatok szerint világszerte évente több százezer ember hal meg alkohollal összefüggő balesetekben. Ezek között esések, fulladások, tüzek és különböző sérülések is szerepelnek. Hasonló eset történt 2018-ban Michigan államban is, ahol egy férfi egy betört ablak üvegétől szenvedett halálos sérülést egy házba való behatolás közben – írta meg a The Independent.

Láncfűrésszel fenyegette kisfia édesanyját egy férfi Szegeden

Beindított láncfűrésszel jelent meg a gyermeke anyjának háza előtt Szegeden az a férfi, aki a kisfiú kiadására akarta rávenni a volt párját. Az ittas elkövető korábban hangüzenetekben fenyegette a nőt, majd láncfűrésszel vonult ki az otthonához, amivel a kapuba is belevágott. A Szegedi Járási Ügyészség a férfit garázdaság bűntettével és más bűncselekmények elkövetésével vádolja.