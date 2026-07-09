"Lehet, hogy nem élem túl ezt az estét" - írta a lány, majd halálos balesetet szenvedett

Nyolc év börtönbüntetésre ítéltek egy ittas sofőrt, aki nagy sebességgel karambolozott, és halálos balesetet okozott, 19 éves utasa ugyanis életét vesztette. Az áldozat, Erin Slane 2024 szeptemberében ült be Skóciában a 23 éves Kyle Patrick Ford Fiestájába, miután a férfi felajánlotta, hogy hazaviszi. A tragédia előtti percekben azonban már rémülten üzent a barátainak. Attól félt, nem éli túl a hazautat.

Halálos balesete előtt megérezte: baj van. Fotó: Marc Ignacio / Unsplash

Félek, Kyle teljesen részeg

– írta, majd nem sokkal később egy újabb üzenetet küldött:

Lehet, hogy nem élem túl ezt az estét.

A bíróságon elhangzottak szerint Patrick a skóciai Perthshire egyik elhagyatott útján nagyjából 190 km/h-val hajtott, amikor elvesztette uralmát az autó felett. A Ford lesodródott az útról, egy mezőre zuhant, többször átfordult, majd a tetején állt meg. Erin, aki két nappal később ünnepelte volna a 20. születésnapját, súlyos fejsérüléseket szenvedett és életét vesztette.

Részegen okozott halálos balesetet: évekre rácsok mögé kerül

A nyomozás során kiderült, hogy Patrick aznap este barátaival italozott Perth belvárosában, majd pénzért elkezdett fuvarokat vállalni. Egy tinédzsertől például 10 fontot, kb. 4500 forintot kért egy útért, mielőtt felvette Erint. Bűnössége beismerését követően a glasgowi bíróság nyolc év szabadságvesztésre ítélte.

Az ítéletet kihirdető bíró hangsúlyozta, hogy Patrick tette nem egyszerű figyelmetlenség volt.

Ez nem egy pillanatnyi rossz döntés volt, hanem hosszan tartó és tudatos, kirívóan gyors vezetés alkoholos befolyásoltság alatt. Erin éppen az egyetem megkezdése előtt volt, az egész élet előtte állt, a tragédia pedig mérhetetlen fájdalmat okozott a családjának

- idézte a Mirror.