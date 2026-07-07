Halálos diagnózisával mentette meg öccsét egy 5 éves lány

Egy kislány halálos diagnózisa lehetőséget adott családjának, hogy megmentsék öccse életét. 2025 nyarán Millie Grennan és Joe Somers, egy New York állambeli Long Beach-i szülőpáros észrevették, hogy lányuk, Anna szokatlanul viselkedik. Ekkor azonban még nem számítottak arra, hogy milyen kihívásokkal teli, érzelmi hullámvasútra ült fel az egész család.

A legrosszabbra készül a család a halálos diagnózis fényében. Fotó: GoFundMe

A legrosszabbra készül a család a halálos diagnózis fényében

Elmondásuk szerint 5 éves lányuk, nehezen tudott koncentrálni dolgokra, mikor társaságban voltak sokszor csak céltalanul bolyongott vagy távolba bámult.

Olyan volt, mintha égnének a lámpák, és senki sem lenne otthon

– mondta Somers.

Ezt követően kezdődtek el a kislány egyensúlyproblémái: sokszor elesett vagy megbotlott a játszótéren. Végül a szülők orvoshoz fordultak.

Decemberben metakromasztikus leukodisztrófiát (MLD) diagnosztizáltak nála, egy ritka genetikai állapotot, amely a motoros és kognitív funkciók progresszív elvesztését okozza. Gyakran gyermekkori demenciaként írják le. Tünetei közé tartozik a járás, a beszéd és a nyelés képességének elvesztése, az érzékelés elvesztése a kezekben és a lábakban, görcsrohamok, halláskárosodás, vakság, bénulás és egyebek.

Az MLD-re nincs gyógymód, és jellemzően a diagnózis felállítása után átlagosan 10-20 évet élnek a betegek. Ha azonban a betegséget korán felfedezik, egy génterápiával kezelhető, amelyet 2024 elején engedélyeztek az Egyesült Államokban. A kezelés csak akkor lehetséges, ha a gyermeknek kevés vagy semmilyen tünete nincs.

Anna esetében a betegség gyorsan lezajlott, és elvesztette a beszédképességét. Az orvosok most arra számítanak, hogy hónapokon belül már nem fog tudni járni, és szondára lesz szüksége. Mivel azonban az MLD genetikai eredetű, az orvosok úgy döntöttek, hogy tesztelik a 2 éves öccsét, Joeyt.

Csupán egy hónappal húga diagnózis után kiderült, hogy nála is fennáll a betegség. A szülőknek idejük sem volt feldolgozni a hírt, sőt szinte versenyt futottak az idővel, hogy még a tünetek jelentkezése előtt, minél hamarabb megkapja a kezelést a kisfiú.