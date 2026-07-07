Halálos diagnózisával mentette meg öccsét egy 5 éves lány

Egy kislány halálos diagnózisa lehetőséget adott családjának, hogy megmentsék öccse életét. 2025 nyarán Millie Grennan és Joe Somers, egy New York állambeli Long Beach-i szülőpáros észrevették, hogy lányuk, Anna szokatlanul viselkedik. Ekkor azonban még nem számítottak arra, hogy milyen kihívásokkal teli, érzelmi hullámvasútra ült fel az egész család.
A legrosszabbra készül a család a halálos diagnózis fényében
Elmondásuk szerint 5 éves lányuk, nehezen tudott koncentrálni dolgokra, mikor társaságban voltak sokszor csak céltalanul bolyongott vagy távolba bámult.
Olyan volt, mintha égnének a lámpák, és senki sem lenne otthon
– mondta Somers.
Ezt követően kezdődtek el a kislány egyensúlyproblémái: sokszor elesett vagy megbotlott a játszótéren. Végül a szülők orvoshoz fordultak.
Decemberben metakromasztikus leukodisztrófiát (MLD) diagnosztizáltak nála, egy ritka genetikai állapotot, amely a motoros és kognitív funkciók progresszív elvesztését okozza. Gyakran gyermekkori demenciaként írják le. Tünetei közé tartozik a járás, a beszéd és a nyelés képességének elvesztése, az érzékelés elvesztése a kezekben és a lábakban, görcsrohamok, halláskárosodás, vakság, bénulás és egyebek.
Az MLD-re nincs gyógymód, és jellemzően a diagnózis felállítása után átlagosan 10-20 évet élnek a betegek. Ha azonban a betegséget korán felfedezik, egy génterápiával kezelhető, amelyet 2024 elején engedélyeztek az Egyesült Államokban. A kezelés csak akkor lehetséges, ha a gyermeknek kevés vagy semmilyen tünete nincs.
Anna esetében a betegség gyorsan lezajlott, és elvesztette a beszédképességét. Az orvosok most arra számítanak, hogy hónapokon belül már nem fog tudni járni, és szondára lesz szüksége. Mivel azonban az MLD genetikai eredetű, az orvosok úgy döntöttek, hogy tesztelik a 2 éves öccsét, Joeyt.
Csupán egy hónappal húga diagnózis után kiderült, hogy nála is fennáll a betegség. A szülőknek idejük sem volt feldolgozni a hírt, sőt szinte versenyt futottak az idővel, hogy még a tünetek jelentkezése előtt, minél hamarabb megkapja a kezelést a kisfiú.
Joey kezelése a következő hónapban kezdődik meg, azonban Anna állapota rohamosan romlik, és a szülők nem tudnak mit tenni.
Nem lehetsz boldog, mert megmented az egyik babádat, de lassan elveszíted másikat. Olyan, mintha feláldozná magát a kisöccséért
- mondta az édesanya.
Grennan és Somers most megpróbálják Annának a lehető legnormálisabb életet biztosítani. Elmondásuk szerint a kislány frusztrált, hogy nem tud úgy kommunikálni, mint régen, de szeret a testvérével lenni.
Ez olyan gyorsan történik. Egy nap úgy fog felébredni, hogy nem fog tudni járni, vagy azt mondták, hogy felébredhet, és megvakulhat. Szóval csak a legrosszabbra lehet készülni. De minden nap, amikor nem ilyen az csodás
- idézte az édesapa szavait a People.