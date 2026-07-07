Brutális gyilkosság történt Brazíliában: halálra késelték a 27 éves Ana Karoline de Sousa Rochát, akit az interneten Karol Belchior néven ismertek. A fiatal nőt több mint 500 ezren követték a közösségi médiában, emellett egy edzőteremben is dolgozott recepciósként – írja a Daily Star.

Több százezren követték a hírességet – halálra késelték egy buli után (A kép illusztráció.)

Fotó: Unsplash

Több százezren követték a hírességet, halálra késelte volt párja

A beszámolók szerint Karol néhány nappal korábban szakított 26 éves volt barátjával, Francisco Jardsonnal. Péntek este egy helyi buliba ment, ahol a férfi állítólag meglátta őt, és féltékeny lett. A rendőrség szerint nem a helyszínen támadt rá, hanem elment a nő otthonához, és ott várta meg.

Influencer, 27, 'stabbed to death by ex-boyfriend after she left party'https://t.co/lMOsqmRRik pic.twitter.com/gBLtBVCy0P — Daily Star (@dailystar) July 6, 2026

Amikor Karol hazaért, a gyanú szerint a férfi a házban támadt rá, és többször megszúrta. A nő apja meghallotta a zajt, a lánya segítségére sietett, és még életben volt, mikor elvitte egy közeli kórházba. Az influenszer sérülései azonban olyan súlyosak voltak, hogy nem sokkal később meghalt.

A gyanúsított a támadás után elmenekült, később azonban feladta magát a rendőrségen.

Elgázolt két 17 éves lányt, másnap már a kommenteken nevetett

Sokkoló részletek derültek ki egy amerikai kettős gyilkossági ügyben, amelynek két 17 éves lány az áldozata. A vád szerint a fiatal férfi szándékosan gázolta halálra a tinilányokat, majd később egy streaming közben arról beszélt, hogy a kommentek csak növelik az elérését.

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A gyilkosság áldozata, Lilly Anne Jones június 20-án este tűnt el otthonából a dél-walesi Blainában. Két nappal később, június 22-én este egy erdős területen, a Duffryn Park közelében találták meg a holttestét. A mentők már nem tudtak segíteni rajta, a helyszínen halottnak nyilvánították.