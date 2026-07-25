Halálra rázta négyhetes kisfiát a részeg apa – kiderült, hány évre kerül börtönbe

Legalább 18 év börtönbüntetésre ítélte a brit bíróság azt a férfit, aki nyolc és fél korsó sör elfogyasztása után halálos sérüléseket okozott négyhetes kisfiának. A csecsemő egy héttel később a kórházban meghalt, az orvosok szerint olyan sérüléseket szenvedett, mint egy súlyos autóbaleset áldozata – írja a The Sun.
Pár perc alatt történt a tragédia
A bristoli bíróság gyilkosság miatt mondta bűnösnek Tony Bartlettet, aki a tragédia idején egyedül maradt kisfiával, Atticusszal.
A tárgyaláson elhangzott, hogy
2022 júliusában Bartlett és párja, Evelyn Ballentyne először mentek el otthonról kettesben gyermekük születése óta. Egy komédiaesten szórakoztak, ahol a férfi nyolc és fél korsó sört ivott meg.
Hazatérésükkor a kisfiúra még Evelyn szülei vigyáztak, akik nem sokkal később távoztak.
Az ügyészség szerint a férfi dühét és frusztrációját szinte bizonyosan az alkohol is felerősítette. Charles Row ügyész úgy fogalmazott: Bartlett nem képes beismerni, hogy részegen, „egy pillanatnyi, tiszta erőszak” hatására végzetes dolgot tett.
Az édesanya vallomása szerint felment az emeletre lemosni a sminkjét, miközben Bartlett a nappaliban maradt a négyhetes gyermekkel. Amikor néhány perccel később visszatért, a kisfiú kétszer nagyot sóhajtott, mintha kétségbeesetten próbálna levegőhöz jutni.
Amikor felvette, a csecsemő már ernyedt volt és nem lélegzett. Az asszony segítségért rohant a szomszédokhoz, közben pedig a mentőket is értesítette.
A kisbabám nem lélegzik, kérem, jöjjenek! Négyhetes, kérem, siessenek!
– mondta kétségbeesve a segélyhívás során.
Atticust kórházba szállították, de
a súlyos agy- és gerincvelő-sérülések miatt hét nappal később meghalt.
Az orvosok szerint kizárt volt a baleset
Az igazságügyi szakértők szerint a csecsemő olyan súlyos sérüléseket szenvedett, amelyekkel leggyakrabban súlyos közlekedési balesetek vagy magasból zuhanások áldozatainál találkoztak.
A gyermekidegsebész azt mondta, a csecsemő fejsérülése olyan súlyos volt, hogy az agy felszínén futó vénák megnyúltak és elszakadtak. Hangsúlyozta, hogy ilyen sérülések természetes úton nem keletkezhetnek, és még a gyermek erőteljesebb mozgatása sem idézhet elő ekkora károsodást.
Bartlett a tárgyaláson azt állította, hogy megpróbálta megetetni a kisfiút, majd simogatta, paskolgatta és a térdén ringatta, mert azt hitte, hasfájása van.
Tagadta, hogy megrázta volna a gyermeket.
A nyomozók szerint azonban kizárólag ő tartózkodott Atticusszal, amikor a végzetes sérülések keletkeztek, az összegyűjtött orvosszakértői bizonyítékok pedig egyértelműen alátámasztották a felelősségét.
Az ítélet után a rendőrség úgy fogalmazott: a négyhetes kisfiú halálát egy kegyetlen és erőszakos cselekmény okozta, a családnak pedig hosszú nyomozást és megterhelő bírósági eljárást kellett végigélnie, miközben méltósággal viselték a tragédiát.