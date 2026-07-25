Halálra rázta négyhetes kisfiát a részeg apa – kiderült, hány évre kerül börtönbe

Legalább 18 év börtönbüntetésre ítélte a brit bíróság azt a férfit, aki nyolc és fél korsó sör elfogyasztása után halálos sérüléseket okozott négyhetes kisfiának. A csecsemő egy héttel később a kórházban meghalt, az orvosok szerint olyan sérüléseket szenvedett, mint egy súlyos autóbaleset áldozata – írja a The Sun.

Nyolc és fél korsó sör után halálra rázta négyhetes kisfiát az apa (A kép illusztráció)

Fotó: Shutterstock

Pár perc alatt történt a tragédia

A bristoli bíróság gyilkosság miatt mondta bűnösnek Tony Bartlettet, aki a tragédia idején egyedül maradt kisfiával, Atticusszal.

A tárgyaláson elhangzott, hogy

2022 júliusában Bartlett és párja, Evelyn Ballentyne először mentek el otthonról kettesben gyermekük születése óta. Egy komédiaesten szórakoztak, ahol a férfi nyolc és fél korsó sört ivott meg.

Hazatérésükkor a kisfiúra még Evelyn szülei vigyáztak, akik nem sokkal később távoztak.

🚨 Dad jailed for life after shaking newborn son to death.



Tony Bartlett, 39, of Axminster, Devon, has been sentenced to life in prison with a minimum term of 18 years for the murder of his four-week-old son Atticus.



On 16 July 2022, after a night out drinking around 8½–9 pints… pic.twitter.com/TzBXeBZiHF — Hayley M (@Miss__HM) July 24, 2026

Az ügyészség szerint a férfi dühét és frusztrációját szinte bizonyosan az alkohol is felerősítette. Charles Row ügyész úgy fogalmazott: Bartlett nem képes beismerni, hogy részegen, „egy pillanatnyi, tiszta erőszak” hatására végzetes dolgot tett.

Az édesanya vallomása szerint felment az emeletre lemosni a sminkjét, miközben Bartlett a nappaliban maradt a négyhetes gyermekkel. Amikor néhány perccel később visszatért, a kisfiú kétszer nagyot sóhajtott, mintha kétségbeesetten próbálna levegőhöz jutni.

Amikor felvette, a csecsemő már ernyedt volt és nem lélegzett. Az asszony segítségért rohant a szomszédokhoz, közben pedig a mentőket is értesítette.

A kisbabám nem lélegzik, kérem, jöjjenek! Négyhetes, kérem, siessenek!

– mondta kétségbeesve a segélyhívás során.

Atticust kórházba szállították, de

a súlyos agy- és gerincvelő-sérülések miatt hét nappal később meghalt.

Az orvosok szerint kizárt volt a baleset

Az igazságügyi szakértők szerint a csecsemő olyan súlyos sérüléseket szenvedett, amelyekkel leggyakrabban súlyos közlekedési balesetek vagy magasból zuhanások áldozatainál találkoztak.

A gyermekidegsebész azt mondta, a csecsemő fejsérülése olyan súlyos volt, hogy az agy felszínén futó vénák megnyúltak és elszakadtak. Hangsúlyozta, hogy ilyen sérülések természetes úton nem keletkezhetnek, és még a gyermek erőteljesebb mozgatása sem idézhet elő ekkora károsodást.