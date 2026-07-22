Soha nem látott halpusztulás: több ezer tetem borította be Sint Maartent

Példátlan méretű halpusztulás történt Sint Maarten fővárosa, Philipsburg közelében, ahol több ezer elpusztult tilápia került egy árvízvédelmi csatornába. A helyi hatóságok szerint ez lehet a karibi terület történetének legnagyobb ilyen eseménye.

A tömeges halpusztulást a víz oxigénszintjének drasztikus csökkenése okozhatta - Illusztráció

Fotó: Pixabay

A döglött halakat szombaton fedezték fel a főváros közelében található csatornában. A kormány munkatársai azóta azon dolgoznak, hogy eltávolítsák a tetemeket, azonban a tisztítás komoly nehézségekbe ütközik.

Két munkagép már részt vesz a takarításban, miközben a környéket erős, kellemetlen szag árasztja el.

A helyi infrastruktúráért, környezetvédelemért és területrendezésért felelős miniszter, Patrice Gumbs Jr. szerint a probléma egyik oka, hogy a szigeten nincs elegendő felszerelés egy ekkora méretű takarításhoz. A hatóságok ezért kisebb hajók és hálók bevetését is fontolgatják a halmaradványok eltávolítására – írja az ABC News.

#STMAARTEN: The Ministry of Public Housing is looking for methods to accelerate the clean-up of the thousands of dead fish floating in the floodgate canal located along A.T. Illidge Road following an unprecedented environmental incident overwhelmed the island’s resources. pic.twitter.com/ipq9BPNtWT — CaribbeanNewsNetwork (@caribbeannewsuk) July 21, 2026

A Sint Maarten-i Természetvédelmi Alapítvány vízmintákat gyűjtött a területről, és az első vizsgálatok alapján úgy vélik, hogy

az invazív tilápiák pusztulását a víz oxigénszintjének drasztikus csökkenése okozhatta.

A szervezet arra kérte a lakosságot, hogy semmiképpen ne fogyasszák el az elpusztult halakat.

A szakértők szerint az ilyen események a sziget legforróbb és legszárazabb hónapjaiban, május és október között gyakrabban előfordulhatnak. A feltételezés szerint a halak az alacsony oxigénszint miatt egy helyre menekülhettek, ám a nagy tömeg miatt gyorsan elfogyhatott a rendelkezésre álló oxigén a csatornában.

A hatóságok és a környezetvédők továbbra is vizsgálják a történteket, miközben folytatják a több ezer haltetem eltávolítását a területről.

Halpusztulás Szombathelyen, kilószámra merték ki a haltetemeket a patakból

Döbbenetes állapotokra lettek figyelmesek Szombathelyen, ahol egy 700 méteres szakaszon haltömeget találtak. A szakemberek szerint a halpusztulás hátterében akár emberi beavatkozás is állhat.

