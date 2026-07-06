Kórházba került a fiú egy hamburger után, rémisztő, mit találtak benne

Életveszélyes állapotban szállítottak kórházba egy minnesotai tinédzsert, miután a családi grillezésen hamburgert evett. Később kiderült, hogy a húsba egy apró fém grillkefe-sörte került – írja a New York Post.

Grillezés után került életveszélybe a tinédzser, egy hamburger okozta a bajt (A kép illusztráció.)

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A tizenéves Noah Walden két hamburgert evett meg a kerti partin, ám később erős hasi fájdalmakra panaszkodott. A család először azt hitte, egyszerű gyomorrontásról van szó, később azonban kiderült, hogy a lenyelt fémdarab átszúrta a beleit.

A fiú életmentő műtéten esett át, és a bélrendszerének egy részét eltávolították.

Walden feltehetően a hamburgerhússal együtt ette meg a drótkefeszálat, ami a hús forgatása közben kerülhetett az ételbe.

Az Egyesült Államokban idén több mint 13 millió fém grillkefét hívtak vissza, miután többen is véletlenül lenyelték a leszakadt fémdarabokat, amelyek komoly sérüléseket okoztak.

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Felfoghatatlan tragédia rázta meg egy kanadai család életét a hosszú hétvégén. Az allergiás reakció néhány perccel azután alakult ki, hogy a nyolcéves Liam elfogyasztott egy olyan fagylaltot, amelyről azt hitték, hogy biztonságos számára. A beszámolók szerint a fiú 55 percen keresztül volt kritikus állapotban, ami súlyos agykárosodást okozott. Több kórházban is kezelték, de az orvosok végül nem tudták megmenteni az életét.

Eddig rosszul ette a hamburgert – furcsa trükk terjed az interneten

A nyári grillszezon közeledtével ismét előkerült egy különös gasztrotrükk: több étteremlánc és élelmiszermárka szerint érdemes megfordítani a hamburgert evés előtt. A magyarázat egyszerű: a zsemle felső része általában vastagabb, ezért jobban megtartja a húspogácsát, a szószokat és a feltéteket.