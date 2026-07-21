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Hamis Tinder-profil miatt zaklatták az utcán – milliós kártérítést kapott a 19 éves lány - videó

1 órája
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Négy éven át használták fel egy 19 éves brit lány fotóit hamis Tinder-, Instagram- és TikTok-fiókokhoz. Az álprofil több mint 100 ezer követőt szerzett, az áldozatot pedig az utcán is zaklatták.
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bíróságmesterséges intelligenciahamis

Csaknem 10 ezer font (mintegy 4,2 millió forint) kártérítést ítélt meg egy brit bíróság annak a 19 éves lánynak, akinek fotóival éveken át hamis Tinder-, Instagram-, TikTok- és más közösségimédia-fiókokat működtettek – olvasható a a Dexerto oldalán. 

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Több mint százezren követték a hamis profilt, amelyhez egy 19 éves lány képeit lopták el.
Fotó: Shutterstock

Az utcán is számon kérték a férfiak

Sasha-Jay Davies képeit egy másik fiatal, Elha Mai Weston használta fel arra, hogy álprofilt építsen, amely idővel több mint 100 ezer követőt gyűjtött össze. 

A hamis fiókok mögött álló nő idegen férfiakkal ismerkedett, üzeneteket váltott, sőt találkozókat is megbeszélt Davies nevében.

A lány végül zaklatás, személyes adatokkal való visszaélés és adatvédelmi jogsértés miatt fordult bírósághoz. A londoni felsőbíróság tárgyalásán több férfi is tanúként jelent meg. Azt vallották, hogy a hamis profilok miatt azt hitték, valódi kapcsolatban állnak Davies-szel.

Fiúk szólítottak meg az utcán, zaklattak, és azzal vádoltak, hogy üzeneteket küldtem nekik, hitegettem őket, vagy találkozót beszéltem meg velük. Ezek a beszélgetések azonban soha nem történtek meg

– nyilatkozta Sasha-Jay Davies a BBC Walesnek.

A bíróság Westont bocsánatkérésre és 10 ezer font, vagyis mintegy 4,2 millió forint kártérítés megfizetésére kötelezte. 

Amennyiben a jövőben ismét hasonló módon megszegi a bíróság döntését, akár börtönbe is kerülhet.

Mesterséges intelligenciával folytatta

Davies elmondása szerint, miután saját közösségimédia-fiókjait priváttá tette, 

az elkövető már mesterséges intelligenciával készített képeket is felhasznált, hogy tovább működtesse az álprofilokat.

Az eset ismét ráirányítja a figyelmet az úgynevezett catfishing jelenségre, amikor valaki más fotóival és személyazonosságával hoznak létre hamis online profilt. A szakértők szerint a mesterséges intelligencia és a deepfake-technológia terjedésével az ilyen átverések egyre nehezebben felismerhetők.

Az MI által készített hamis videók egyre meggyőzőbbek, ám a szakértők szerint egy apró részlet sokszor elárulja a csalókat.

 

 

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