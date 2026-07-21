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hantavírus

Három hantavírus fertőzött vesztette életét Venezuelában

23 perce
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Venezuela egészségügyi minisztériumának keddi jelentése szerint három hantavírussal fertőzött ember hunyt el. A közlemény szerint ezek az esetek nem jelentenek járványügyi kockázatot a közösségre.
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hantavírushalálesetVenezuela

Három hantavírussal fertőzött ember meghalt a venezuelai Anzoátegui állam keleti részén - közölte kedden az ország egészségügyi minisztériuma.

Három hantavírus fertőzött vesztette életét Venezuelában
Három hantavírus fertőzött vesztette életét Venezuelában (Képünk illusztráció) Fotó: TEK IMAGE/SCIENCE PHOTO LIBRARY / ABO

Három hantavírus fertőzött vesztette életét Venezuelában

Barinas államban szintén életét vesztette két egészségügyi dolgozó. A minisztérium közleménye szerint az ő haláluk nem függ össze az anzoátegui esetekkel. Kivizsgálásuk még tart, de elszigetelt esetekről van szó, így nem jelentenek járványügyi kockázatot a közösségre.

Ezt a vírust rágcsálók terjesztik vidéki és mezőgazdasági területeken, elsősorban vizelet-, széklet- vagy nyálrészecskék belélegzésével zárt terekben. Nincs tudományos bizonyíték az emberről emberre történő terjedésre hazánkban

- áll a közleményben.

Az Amerikai Járványügyi és Betegségmegelőzési Központ (CDC) múlt hónapban bejelentette, hogy lezárta az egy óceánjáróhoz köthető hantavírus-járvány miatti intézkedéseket, csaknem két hónappal azután, hogy a vírus három ember halálát okozta. Az ebben a járványban érintett Andes-vírus az egyetlen ismert hantavírus, amely szoros és hosszan tartó emberi érintkezés útján is képes terjedni - írta a Reuters.

 

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