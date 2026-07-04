Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
járvány

Fontos bejelentést tett a WHO! A hantavírus-járványról van szó

1 órája
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Lezárta a WHO az MV Hondius tengerjáróhoz köthető járványt, amely halálos áldozatokat is követelt. A hantavírus-járvány miatt több mint 650 kontaktot kellett nyomon követni 33 országban és területen.
Link másolása
Vágólapra másolva!
járványhantavírus járványfertőzéshantavírus

A WHO 2026. július 2-án bejelentette, hogy véget ért az a hantavírus-járvány, amely egy tengerjáró hajón tört ki, majd nemzetközi közegészségügyi intézkedéseket indított el. A fertőzés összesen 13 embert betegített meg, közülük hárman meghaltak.

Véget ért a halálos hantavírus-járvány, mondta a WHO (A képen a MV Hondius)
Véget ért a halálos hantavírus-járvány, mondta a WHO (A képen a MV Hondius) Fotó: JORGE GUERRERO / AFP

Véget ért a halálos hantavírus-járvány, amely egy tengerjáró hajóról indult

A járvány az MV Hondius nevű, holland zászló alatt közlekedő hajón kezdődött, miután az április 1-jén elindult Argentína déli részéről. A WHO főigazgatója, Tedros Adhanom Ghebreyesus közölte: 

az utolsó, hantavírusnak kitett kontakt személy is befejezte a karantént, negatív lett a tesztje, és hazatért. Május 25. óta nem jelentettek újabb megbetegedést.

Az eset különösen nagy figyelmet kapott, mert a fertőzést az Andes-vírus okozta. Ez az egyetlen ismert hantavírus, amely emberről emberre is terjedhet. A hatóságoknak több mint 650 kontaktot kellett felkutatniuk és nyomon követniük 33 országban és területen, miután több utas még azelőtt leszállt Szent Ilona szigetén, hogy a járványt hivatalosan jelezték volna –írja a Livescience.com

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!