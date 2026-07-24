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harcsa

Hatalmas harcsát fogott a két horgász, amit találtak a szájában, azon meglepődtek

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
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Életük legnagyobb fogását ünnepelte két francia horgász, ám a 2,3 méteres harcsa még egy váratlan meglepetést is tartogatott. A hal szájából egy bomlásnak indult madár teteme került elő.
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harcsahorgászhal

Életük legnagyobb fogását könyvelhette el két francia horgász, ám az igazi meglepetés csak azután érte őket, hogy sikerült partra húzniuk a több mint kétméteres harcsát. A hal szájában ugyanis egy elpusztult madár tetemére bukkantak – olvasható a Bild oldalán

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William (balra) és Paul a Franciaországban, az Ognon folyóból kifogott 2,3 méteres óriásharcsával.
Fotó: William Ackermann/Paul Marichal

A 23 éves Paul Marichal és barátja, William a kelet-franciaországi Ognon folyón horgászott, amikor horogra akadt egy óriási harcsa. A kifárasztása mintegy húsz percig tartott, a mérés pedig 2,3 méteres hosszúságot mutatott.

Elképesztő felfedezés a hal szájában

A fotózás közben vették észre, hogy valami nagy tárgy lóg ki a harcsa szájából. Közelebbről megvizsgálva egy bomlásnak indult, tollas madarat húztak elő belőle. A horgász szerint csirkének tűnt, a szakértők azonban úgy vélik, inkább egy vízimadár, feltehetően kacsa maradványairól lehet szó.

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Egész csirke? A szakértők valószínűbbnek tartják, hogy vízimadár volt a harcsa szájában. 
Fotó: William Ackermann/Paul Marichal

Stefan Seuß harcsaszakértő szerint a látvány meghökkentő, de korántsem rendkívüli. A harcsák opportunista ragadozók, amelyek szinte minden mozgó zsákmányt elfogyasztanak, legyen szó halról, vízimadárról vagy kisebb emlősökről.

Nem vitték haza a rekordfogást

A két horgász a különös lelet eltávolítása és a fotók elkészítése után visszaengedte a harcsát a folyóba.

A szakértők szerint az ekkora példányok húsának minősége már nem kedvező, ezért fogyasztásukat sem ajánlják. A több mint kétméteres harcsák húsa rendszerint túl zsíros, így gasztronómiai szempontból sem számít értékes zsákmánynak.

Nem ez az első alkalom, hogy óriási harcsa kerül a címlapokra. Nemrég Hollandiában is rekord született, amikor egy horgász a Waal folyóból egy 249 centiméter hosszú példányt emelt ki, amely hivatalosan is az ország valaha regisztrált legnagyobb harcsája lett.

 

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