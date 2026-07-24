Hatalmas harcsát fogott a két horgász, amit találtak a szájában, azon meglepődtek

Életük legnagyobb fogását könyvelhette el két francia horgász, ám az igazi meglepetés csak azután érte őket, hogy sikerült partra húzniuk a több mint kétméteres harcsát. A hal szájában ugyanis egy elpusztult madár tetemére bukkantak – olvasható a Bild oldalán.

William (balra) és Paul a Franciaországban, az Ognon folyóból kifogott 2,3 méteres óriásharcsával.

Fotó: William Ackermann/Paul Marichal

A 23 éves Paul Marichal és barátja, William a kelet-franciaországi Ognon folyón horgászott, amikor horogra akadt egy óriási harcsa. A kifárasztása mintegy húsz percig tartott, a mérés pedig 2,3 méteres hosszúságot mutatott.

Elképesztő felfedezés a hal szájában

A fotózás közben vették észre, hogy valami nagy tárgy lóg ki a harcsa szájából. Közelebbről megvizsgálva egy bomlásnak indult, tollas madarat húztak elő belőle. A horgász szerint csirkének tűnt, a szakértők azonban úgy vélik, inkább egy vízimadár, feltehetően kacsa maradványairól lehet szó.

Egész csirke? A szakértők valószínűbbnek tartják, hogy vízimadár volt a harcsa szájában.

Fotó: William Ackermann/Paul Marichal

Stefan Seuß harcsaszakértő szerint a látvány meghökkentő, de korántsem rendkívüli. A harcsák opportunista ragadozók, amelyek szinte minden mozgó zsákmányt elfogyasztanak, legyen szó halról, vízimadárról vagy kisebb emlősökről.

Nem vitték haza a rekordfogást

A két horgász a különös lelet eltávolítása és a fotók elkészítése után visszaengedte a harcsát a folyóba.

A szakértők szerint az ekkora példányok húsának minősége már nem kedvező, ezért fogyasztásukat sem ajánlják. A több mint kétméteres harcsák húsa rendszerint túl zsíros, így gasztronómiai szempontból sem számít értékes zsákmánynak.

Nem ez az első alkalom, hogy óriási harcsa kerül a címlapokra. Nemrég Hollandiában is rekord született, amikor egy horgász a Waal folyóból egy 249 centiméter hosszú példányt emelt ki, amely hivatalosan is az ország valaha regisztrált legnagyobb harcsája lett.