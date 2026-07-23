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british airways

Dráma a levegőben: mindhárom pilóta rosszul lett egy Londonba tartó utasszállítón

56 perce
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Ételmérgezés miatt mindhárom pilóta rosszul lett egy Indiából Londonba tartó gépen.
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Rendkívüli helyzet alakult ki egy Indiából Londonba tartó utasszállító fedélzetén, miután a személyzet mindhárom pilótája rosszul lett az út során. A British Airways járatán szolgálatot teljesítő pilóták közül ketten gyomorpanaszokra, hányingerre és rosszullétre panaszkodtak, míg a harmadik pilóta állapota olyan súlyos volt, hogy nem tudta folytatni a munkát.

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Ételmérgezést kaptak a pilóták - képünk illusztráció - Fotó: Pixabay

A repülőgép Haidarábádból indult London Heathrow repülőtere felé. A beszámolók szerint a háromfős pilótacsapat tagjai még a felszállás előtt ugyanabból az ételből fogyasztottak, ezért felmerült az ételmérgezés gyanúja. A légitársaság vizsgálja, hogy valóban ez okozhatta-e a rosszulléteket.

A gép fedélzetén szerencsére végig maradt két olyan pilóta, akik biztonságosan végre tudták hajtani a repülést, így az utasszállító incidens nélkül érkezett meg Londonba. A harmadik pilótát a leszállás után orvosi vizsgálatra küldték.

A British Airways közölte, hogy az utasok biztonsága egyetlen pillanatig sem volt veszélyben, ugyanakkor a történtek kivizsgálása megkezdődött. A légiközlekedésben szigorú szabályok vonatkoznak a pilóták étkeztetésére is: a hosszú távú járatokon gyakorlat, hogy a személyzet tagjai nem ugyanazt az ételt fogyasztják, éppen azért, hogy egy esetleges ételmérgezés ne érintse egyszerre az egész személyzetet. A mostani esetben azt vizsgálják, hogy ezeket az előírásokat betartották-e.

 

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