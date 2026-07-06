Újabb váratlan fordulat a brit királyi család botrányában: Harry herceg megkapta a választ

Harry herceg nem a Buckingham-palotában száll meg a hétfőn induló brit útja alatt, miután a Királyi Háztartás közlése szerint nem érkezett meg időben a hivatalos visszaigazolás a szállásfoglalásról. A döntés újabb fejezetet nyit a Harry herceg és a királyi intézmény közötti régóta húzódó feszültségekben.

Harry herceg nem a Buckingham-palotában száll meg – újabb fordulat a királyi családi vitában Fotó: VALENTYN KUZAN / The HALO Trust Ukraine

A Buckingham-palota tájékoztatása szerint a királyi rezidenciák működtetése szigorú szervezési és biztonsági protokollokhoz kötött, amelyekhez előzetes és időben érkező visszajelzés szükséges. A Palota álláspontja szerint ez a határidő most nem teljesült, ezért a korábban felajánlott szálláslehetőséget nem tudták biztosítani.

Harry herceg körül újabb botrány robbant ki: ellentmondások a királyi szállás körül

Harry herceg szóvivője korábban azt közölte, hogy a herceg elfogadta Károly király felajánlását, miután egyeztetett a királyi családdal.

A nyilatkozat szerint a döntés a biztonsági kérdések rendezése után született meg.

A Palota ezzel szemben azt hangsúlyozta, hogy a hivatalos visszaigazolás nem érkezett meg a szükséges időben, így a szervezési feltételek nem álltak rendelkezésre a vendéglátáshoz.

Biztonsági viták és feszült háttér

A háttérben továbbra is a Harry herceg brit biztonsági védelme körüli vita áll, amely az elmúlt években többször is konfliktust okozott a felek között. A herceg korábban többször jelezte, hogy családja védelme kulcskérdés minden brit látogatás során.

A mostani helyzetben Harry herceg egyedül érkezik az Egyesült Királyságba, míg Meghan hercegné és a gyerekek nem tartanak vele Londonba.

Bizonytalan találkozások a királyi családban

Információk szerint nem kizárt egy személyes találkozó Harry herceg és Károly király között, de a program részleteit nem hozták nyilvánosságra. Vilmos herceg és Katalin hercegné várhatóan nem vesznek részt a látogatás során zajló egyeztetésekben.

A brit sajtó szerint a mostani ügy ismét rámutat arra, hogy a királyi családon belüli viszony továbbra is feszült, és minden látogatás újabb kommunikációs konfliktusokat hoz felszínre.