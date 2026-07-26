Hat bordáját vetette ki az élő Barbie-baba, hogy 58 centis dereka legyen

Egyre extrémebb beavatkozásokkal alakítja át a testét egy floridai influenszer, Anakaliyah Mooi, aki eddig mintegy 75 ezer fontot, vagyis közel 36 millió forintot költött plasztikai műtétekre. A 29 éves nő legutóbb hat bordáját távolíttatta el, majd egy vitatott derékkontúrozó műtéten is átesett, hogy elérje álmai derékméretét, ami mindössze 58 centiméter – írja az angol Metro.

Hat bordáját is eltávolíttatta a Barbie-derékért, de még mindig nem áll le

Fotó: Anakaliyah/Facebook

Műalkotásnak tartja a testét

A 160 centiméter magas influenszer már tinédzserként elhatározta, hogy nagykorúvá válása után mellműtétnek veti alá magát. Azóta négy mellnagyobbításon esett át, emellett orrplasztikát, fogászati esztétikai kezeléseket, fenékfeltöltést és több más beavatkozást is vállalt.

2025 szeptemberében Peruba utazott, hogy egy vitatott, úgynevezett „Barbie-derék” derékkontúrozó beavatkozáson essen át. Ekkor a korábban eltávolított hat bordája után a felső bordáit is átformálták, hogy még keskenyebb legyen a dereka. A műtétet követően hosszú ideig speciális fűzőt kellett viselnie a kívánt forma eléréséhez.

A testem egy műalkotás. Számomra ez a szépség igazi kifejezése

– fogalmazott.

Azt állítja, a végeredmény nagy része nem is a műtéten múlik, hanem azon, hogy a páciens fegyelmezetten hordja-e a fűzőt és betartja-e az előírásokat.

Hat bordáját vették ki és 3,6 kilós melleket kapott – de további műtétekre vágyik

Anakaliyah sosem akart természetes külsőt – sőt, éppen az ellenkezője a célja.

Ha már megműtöttek, akkor látszódjon is

– mondta.

Legutóbbi mellimplantátumai együtt közel 3,6 kilogrammot nyomnak, értékük pedig eléri a 9 100 fontot, vagyis csaknem 4,4 millió forintot.

A több tízmilliós átalakulást az OnlyFansen megkeresett pénzből fizeti. Elmondása szerint nem él fényűző életet: alig utazik, nem vásárol drága holmikat, és még alkoholt sem fogyaszt, mert a pénze nagy részét plasztikai beavatkozásokra és a lakáshitele törlesztésére teszi félre.

Bár rendszeresen kap bírálatokat a közösségi oldalakon, úgy érzi, átváltozása még nem ért véget. Bár már most is alig felismerhető, még tovább alakítaná a külsejét: 56 centiméteres derekat, ajakemelést és az animefigurákra emlékeztető, még nagyobb szemeket szeretne.

Nem hiszem, hogy valaha teljesen felhagynék a plasztikai műtétekkel

– jelentette ki.