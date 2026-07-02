Akár öt órát is sorban állhatnak az utasok Európában – egyre nagyobb a káosz a repülőtereken

Az Európai Unió új beléptetési rendszere miatt több repülőtéren is jelentősen meghosszabbodott a határellenőrzés ideje. A repülőterek és a légitársaságok szerint a nyári utazási szezonban a fennakadások tovább fokozódhatnak, ezért sürgős intézkedéseket sürgetnek.

A határellenőrzés több európai repülőtéren is jelentősen lelassult az új EES rendszer bevezetése után

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Akár több órát is várhatnak az utasok a határellenőrzés során

Aletta von Massenbach, a berlini repülőtér vezetője a BBC-nek elmondta, hogy a Ryanair és a Wizz Air által használt terminálon az Európai Unión kívülről érkező utasoknak egyes időszakokban akár egy-két órát is várniuk kell az útlevél-ellenőrzésnél.

A problémák az Európai Unió Entry-Exit System (EES) elnevezésű digitális beléptetési rendszerének bevezetése után jelentkeztek. A rendszer az EU-n kívüli utazók biometrikus adatait – például ujjlenyomatát és arcképét – rögzíti belépéskor, majd kilépéskor ismét ellenőrzi azokat. Az EES célja a határbiztonság növelése és a beléptetés korszerűsítése.

A repülőterek és a légitársaságok szerint ugyanakkor a rendszer több helyen nem működik megfelelően. Aletta von Massenbach szerint az egyik fő nehézséget az okozza, hogy az uniós tagállamok eltérő informatikai alrendszereket használnak, ami lassítja a feldolgozást.

A technikai problémák nemcsak Németországban jelentkeznek. Az Egyesült Királyságban, a doveri kikötőben egyelőre nem tudják használni az EES-hez telepített önkiszolgáló terminálokat, mert a szükséges technológia még nem áll készen. A kikötő vezetése arra figyelmeztetett, hogy a nyári csúcsidőszak közeledtével egyre kevesebb idő maradt a hibák kijavítására.

Az utasok közül többen arról számoltak be, hogy a hosszú várakozás miatt lekésték járatukat. Egy skóciai nő a BBC-nek azt mondta, hogy Rómában érkezéskor és hazautazáskor is mintegy másfél órát kellett sorban állnia, végül pedig lekéste repülőgépét, és saját költségén kellett új jegyet vásárolnia.

Az Airlines UK és az Airlines for America szerint az EES bevezetése nem egységesen valósult meg a tagállamokban. A szervezetek azt sürgetik, hogy az Európai Bizottság és a tagállamok dolgozzanak ki átmeneti megoldásokat arra az időszakra, amíg a rendszer mindenhol megbízhatóan működik.

Steve Heapy, a Jet2 vezérigazgatója úgy vélte, hogy azokban az országokban, ahol az új rendszer még nem működik megfelelően, ideiglenesen fel kellene függeszteni annak alkalmazását, hogy elkerülhetők legyenek a jelentős késések.

Az Európai Bizottság közölte, hogy folyamatosan dolgozik a rendszer működésének javításán. A testület szerint a legtöbb uniós repülőtéren a fennakadások korlátozottak, ahol pedig problémák jelentkeznek, azok hátterében jellemzően a megfelelő számú határőr, az infrastruktúra vagy az automatizált berendezések hiánya áll.