Éveken át a saját gyerekeiknek hitték az ikreket, majd jött a dermesztő igazság

Egy Nagy-Britanniában élő házaspár éveken át abban a hitben nevelte ikreit, hogy azok legalább az apa vér szerinti gyermekei. A valóság azonban csak akkor derült ki, amikor a gyermekek brit állampolgárságának megszerzéséhez DNS-vizsgálatra volt szükség.

Súlyos dologgal sokkolták a házaspárt. (illusztráció)

Fotó: Pixabay.com

Villámcsapásként érte a brit házaspárt a DNS-eredmény

A bírósági iratokban PP és QQ néven említett házaspár egy Srí Lanka-i béranyaprogram keretében vállalt gyermeket. A meddőségi klinika korábban írásban megerősítette, hogy a beültetett embriók donorpetesejtből és az apa spermájából készültek – írta a The Guardian.

A DNS-vizsgálat azonban sokkoló eredményt hozott: kiderült, hogy a férfi biológiailag egyik gyermekhez sem kapcsolódik.

Az édesanya a bíróság előtt úgy fogalmazott, az eredmény „úgy csapott le rájuk, mint a derült égből a villámcsapás”. Ennek ellenére egyetlen céljuk maradt: hazavinni és felnevelni a gyerekeket.

A meddőségi központ később azt állította, hogy a pár aláírt egy beleegyező nyilatkozatot, amely lehetővé tette donor sperma felhasználását is. A házaspár ezt határozottan tagadta.

Az ügyben eljáró bíró szerint semmi nem támasztotta alá, hogy ilyen hozzájárulás valóban létezett volna.

Ráadásul azt is valószínűtlennek nevezte, hogy az embriók létrehozásakor ne lehetett volna megkülönböztetni a donor és az apa spermamintáját.

A bíró hangsúlyozta, hogy a házaspár teljes mértékben vétlen, és mindent megtett azért, hogy családot alapítson. Korábban több sikertelen lombikprogramon estek át, majd Indiában ugyan ikreik születtek, de az újszülöttek néhány nappal később meghaltak egészségügyi komplikációk miatt. Az édesanyának ezt követően azt tanácsolták az orvosok, hogy ne vállaljon újabb terhességet.

Ezután döntöttek a Srí Lanka-i béranyaprogram mellett, ahol egy családi ismerős vállalta a kihordást.

Miután kiderült a genetikai tévedés, a házaspár kénytelen volt visszavonni a szülői jogok átruházására irányuló kérelmét. Végül örökbefogadási eljárásban kapták meg az ikrek törvényes szülői jogait.

A bíróság ítélete szerint továbbra sem tisztázott, hogy a spermacsere véletlen laboratóriumi hiba, hanyag eljárás vagy szándékos döntés következménye volt. A bíró ugyanakkor egyértelművé tette: a gyermekeket nevelő házaspár semmilyen felelősséget nem visel a történtekért.