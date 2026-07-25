Nyolc embert, köztük hat gyermeket találtak holtan egy égő házban

Háztűz miatt riasztották a tűzoltókat, akik az épületben több, lőtt sebeket viselő áldozatot találtak. A nyomozók szándékos gyújtogatás, valamint gyilkosság és öngyilkosság lehetőségét is vizsgálják.

Háztűz: hat gyermek és két felnőtt holttestére bukkantak a tűzoltók pénteken egy családi házban Fotó: unsplash.com

Hat gyermeket és két felnőttet találtak holtan egy háztűz után

Nyolc ember, köztük hat gyermek és két felnőtt holttestére bukkantak a tűzoltók pénteken egy családi házban, a Michigan-tó partján fekvő Grand Haven Townshipben. A hatóságok szerint az áldozatok feltehetően egy család tagjai voltak, néhányuk testén pedig lőtt sebeket találtak.

A tűzoltók reggel füstszag miatt vonultak a környékre, akkor azonban nem találtak égő épületet. Néhány órával később fehér füstről érkezett újabb bejelentés. Amikor behatoltak a házba és megkezdték az oltást, több holttestet fedeztek fel. A hat gyermek feltehetően 5 és 15 év közötti volt.

A halál pontos okát még nem állapították meg. A nyomozók azt vizsgálják, hogy szándékosan gyújtották-e fel a házat, és gyilkosság, majd öngyilkosság történhetett-e. Egyelőre nem keresnek külső elkövetőt. A boncolásokat a hétvégén végzik el, a vizsgálatba pedig a michigani állami rendőrség gyújtogatási ügyekkel foglalkozó szakemberei is bekapcsolódtak – írja az ABC News.