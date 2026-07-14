12 métert zuhant halálába egy hegymászónő a romániai hegyekben

Életét vesztette egy hegymászó, miután tizenkét métert zuhant egy szikláról a romániai Bucsecs-hegységben. Antonia Mihăilescu és három társa szombat délután egy csoportos expedíción vett részt, amikor a jelek szerint kiszakadt a biztosítókötél horgonya, és a mélybe zuhantak.

12 métert zuhant a hegymászó a Bucsecs-hegységben (Képünk illusztráció)

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12 métert zuhant a hegymászó a Bucsecs-hegységben

A 36 éves nő tapasztalt alpinista volt, aki korábban már meghódította a Kilimandzsáró Uhuru-csúcsát, eljutott az Everest alaptáborba, és Peru hegyeit is megmászta. Antonia, aki Bukarestben dolgozott elismert fogorvosként, három, 26 és 51 év közötti férfival és egy képzett oktatóval volt összekötve, miközben a klasszikus Albișoara Brânei útvonalon ereszkedtek le. A tragédia ekkor következett be.

Délután 3 óra körül a csoport egy kitett szakaszon haladt át, amikor az egyetlen biztosítási pont, amelyre mindannyian rá voltak kötve, hirtelen megadta magát. A sor végén haladó Antonia csúszott meg először, ami olyan láncreakciót indított el, amely mind a négyüket az alattuk lévő sziklákra rántotta.

A fiatal nő súlyos sérüléseket szenvedett, és még a helyszínen halottnak nyilvánították. Három társa szintén megsérült.

A mentőcsapatok a Románia történelmének egyik legnagyobb hegyimentő akcióját indították el. A földi egységek mellett négy helikoptert, köztük egy bukaresti Black Hawkot és egy SMURD-gépet is riasztottak. A nehéz terepviszonyok és az időjárás miatt a mentés rendkívül embert próbáló volt, Antoniát hozták le legutolsóként a sziklákról.

Az ügyészség büntetőeljárást indított a tragédia kivizsgálására. Jelenleg azt próbálják kideríteni, hogy a mászók által kiépített biztosítási pontok esetleges hibás rögzítése, vagy magának a felszerelésnek a meghibásodása okozhatta a balesetet.

A szakértők hangsúlyozzák, hogy még a tapasztalt hegymászóknak is több, egymástól független biztosítási pontot kell használniuk - írta a Mirror.