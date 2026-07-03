Közel 450 métert csúszott lefelé a tapasztalatlan hegymászó

Súlyos baleset történt Kalifornia egyik legismertebb csúcsán, a Shasta-hegyen, ahol egy kezdő hegymászó csaknem 450 métert csúszott lefelé a hegyoldalon. A 31 éves nőt végül egy több órás mentőakcióval sikerült felhozni – írja a Fox News.
A nő két másik tapasztalatlan hegymászóval indult útnak vasárnap a Shasta-hegy népszerű Avalanche Gulch útvonalán. A baleset nagyjából 4000 méteres magasságban történt, amikor a hegymászó megcsúszott a meredek, havas lejtőn.
A rossz időjárás jelentősen megnehezítette a mentést. A sűrű felhőzet miatt a mentőhelikopter nem tudta közvetlenül megközelíteni a sérültet, ezért az amerikai erdészeti szolgálat hegymászó mentőit alacsonyabb ponton tették ki a hegyen, ahonnan gyalog indultak tovább.
A mentők több órán át küzdöttek a rendkívül nehéz terepen, mire elérték a sérültet. A nő állapotát stabilizálták, majd egy hordágyon eresztették le egy biztonságosabb területre, ahol a mentőhelikopter is le tudott szállni.
A sérült hegymászót kórházba szállították, ahol bokatöréssel és további sérülésekkel kezelték.
A szakemberek kiemelték, hogy bár a zuhanás hossza rendkívülinek tűnik, nem szabadesés történt. A hegymászó szerencséjére inkább végigcsúszott a havas lejtőn.
6200 méteres vulkánt mászott meg egy humanoid robot
Egy Unitree G1 humanoid robot sikeresen elérte Ecuador 6263 méter magas Chimborazo vulkánjának csúcsát. A robot „Pemba” néven vált ismertté, és egy különleges expedíció első nagy mérföldkövét teljesítette.
Végzetes torlódás az Everesten: sorra halnak meg a hegymászók
Ahogy arról az Origo májusban beszámolt, két indiai hegymászó vesztette életét ereszkedés közben a világ legmagasabb hegyén. A Mount Everest idei szezonja így már több halálos áldozatot is követelt. A Mount Everest térségében közben rekordközeli forgalom alakult ki, a szakértők szerint a rövid csúcstámadási időablak és a megnövekedett létszám együtt egyre veszélyesebb helyzetet teremt.