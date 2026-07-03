Közel 450 métert csúszott lefelé a tapasztalatlan hegymászó

Súlyos baleset történt Kalifornia egyik legismertebb csúcsán, a Shasta-hegyen, ahol egy kezdő hegymászó csaknem 450 métert csúszott lefelé a hegyoldalon. A 31 éves nőt végül egy több órás mentőakcióval sikerült felhozni – írja a Fox News.

Súlyos baleset történt Kalifornia egyik legismertebb csúcsán, a Mount Shastán, ahol egy kezdő hegymászó csaknem 450 métert csúszott lefelé a hegyoldalon. (A kép illusztráció.)

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A nő két másik tapasztalatlan hegymászóval indult útnak vasárnap a Shasta-hegy népszerű Avalanche Gulch útvonalán. A baleset nagyjából 4000 méteres magasságban történt, amikor a hegymászó megcsúszott a meredek, havas lejtőn.

A rossz időjárás jelentősen megnehezítette a mentést. A sűrű felhőzet miatt a mentőhelikopter nem tudta közvetlenül megközelíteni a sérültet, ezért az amerikai erdészeti szolgálat hegymászó mentőit alacsonyabb ponton tették ki a hegyen, ahonnan gyalog indultak tovább.

A mentők több órán át küzdöttek a rendkívül nehéz terepen, mire elérték a sérültet. A nő állapotát stabilizálták, majd egy hordágyon eresztették le egy biztonságosabb területre, ahol a mentőhelikopter is le tudott szállni.

A sérült hegymászót kórházba szállították, ahol bokatöréssel és további sérülésekkel kezelték.

A szakemberek kiemelték, hogy bár a zuhanás hossza rendkívülinek tűnik, nem szabadesés történt. A hegymászó szerencséjére inkább végigcsúszott a havas lejtőn.