Vészhelyzet Washingtonban: helikopter került bajba, azonnal cselekedni kellett

Helikopter hajtott végre kényszerleszállást az Egyesült Államok fővárosában hétfő este, miután az amerikai légierő egyik gépének pilótái repülés közben rendellenes mechanikai hangokat észleltek. A helikopter a Joint Base Andrews egyik alakulatához tartozott, a fedélzetén négy ember utazott.

Helikopter hajtott végre kényszerleszállást Washingtonban Forrás: Andrew Leyden / X

Az amerikai légierő tájékoztatása szerint a UH–1N típusú katonai helikopter rutin kiképzési feladatot végzett, amikor a személyzet lehetséges műszaki problémára figyelt fel. A pilóták az előírásoknak megfelelően, elővigyázatosságból hajtották végre a kényszerleszállás Washingtonban történt manőverét.

Ann Stefanek, az amerikai légierő szóvivője közölte, hogy a balesetben senki nem sérült meg, és a gép sem szenvedett károkat.

Az FBI is bekapcsolódott a vizsgálatba

A katonai helikopter esetéhez több hatóság is kivonult, köztük az FBI és a washingtoni rendőrség. A hatóságok a helyszínen vizsgálták a történteket, miközben megkezdték a műszaki hiba okának feltárását.

A légierő szerint a személyzet azért döntött a leszállás mellett, mert a kiképzés során is arra készítik fel a pilótákat, hogy bármilyen szokatlan jel esetén a biztonságot helyezzék előtérbe.

A washingtoni incidens ugyanazon a napon történt, amikor a hatóságok egy fegyveres férfit is őrizetbe vettek az amerikai kongresszus épülete, a Capitolium közelében.