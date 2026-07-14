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washington

Vészhelyzet Washingtonban: helikopter került bajba, azonnal cselekedni kellett

33 perce
Olvasási idő: 4 perc
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Rendkívüli esemény történt hétfő este Washingtonban, miután az amerikai légierő egyik gépe műszaki probléma miatt megszakította a repülést. A helikopter pilótái szokatlan mechanikai hangokat hallottak a levegőben, ezért biztonsági okokból kényszerleszállást hajtottak végre a főváros északnyugati részén. A fedélzeten tartózkodó négy ember nem sérült meg, a hatóságok megkezdték az eset kivizsgálását.
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Helikopter hajtott végre kényszerleszállást az Egyesült Államok fővárosában hétfő este, miután az amerikai légierő egyik gépének pilótái repülés közben rendellenes mechanikai hangokat észleltek. A helikopter a Joint Base Andrews egyik alakulatához tartozott, a fedélzetén négy ember utazott.

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Helikopter hajtott végre kényszerleszállást Washingtonban Forrás: Andrew Leyden / X

Az amerikai légierő tájékoztatása szerint a UH–1N típusú katonai helikopter rutin kiképzési feladatot végzett, amikor a személyzet lehetséges műszaki problémára figyelt fel. A pilóták az előírásoknak megfelelően, elővigyázatosságból hajtották végre a kényszerleszállás Washingtonban történt manőverét.

Ann Stefanek, az amerikai légierő szóvivője közölte, hogy a balesetben senki nem sérült meg, és a gép sem szenvedett károkat.

Az FBI is bekapcsolódott a vizsgálatba

A katonai helikopter esetéhez több hatóság is kivonult, köztük az FBI és a washingtoni rendőrség. A hatóságok a helyszínen vizsgálták a történteket, miközben megkezdték a műszaki hiba okának feltárását.

A légierő szerint a személyzet azért döntött a leszállás mellett, mert a kiképzés során is arra készítik fel a pilótákat, hogy bármilyen szokatlan jel esetén a biztonságot helyezzék előtérbe.

A washingtoni incidens ugyanazon a napon történt, amikor a hatóságok egy fegyveres férfit is őrizetbe vettek az amerikai kongresszus épülete, a Capitolium közelében.

 

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