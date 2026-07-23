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csehország

Katonai helikopter zuhant le Csehországban - egy ember meghalt a balesetben

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Öt katonával a fedélzetén zuhant le egy katonai helikopter Csehországban. A jelentések szerint egy ember meghalt a balesetben.
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csehországhelikopterbaleset

Egy cseh katonai helikopter, fedélzetén öt katonával, lezuhant Csehország keleti részén – közölte a hadsereg csütörtökön az X-en. A mentőszolgálatok jelenleg is a katasztrófa helyszínén dolgoznak a Prágától 180 km-re délkeletre fekvő Namest nad Oslavou-i katonai bázison.

Foci-vb: veszélyesen közel repült a helikopter a lelátóhoz (a kép illusztráció)
Katonai helikopter zuhant le Csehországban. (Képünk illusztráció) Fotó: ULISES RUIZ / AFP

Katonai helikopter zuhant le Csehországban

A Reuters információi szerint egy ember meghalt a balesetben. „Egy Venom helikopter zuhant le a Nameszt nad Oslavou-i 22. Helikopteres Légibázison” – közölte a hadsereg. „Öt katona volt a fedélzeten. Az integrált mentőrendszer a helyszínen van.”

 

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