Helikopter zuhant a turisták közé Kínában, két ember súlyosan megsérült

A baleset egy népszerű turisztikai látványosságnál történt, ahol több látogató tartózkodott a becsapódás pillanatában. A helyszínről készült felvételeken látható, ahogy a gép füstölni kezd, majd néhány másodpercen belül a föld felé zuhan.

Helikopter zuhant turisták közé Kínában, két ember súlyosan megsérült

Füstölni kezdett, majd pörögve zuhant a föld felé a gép

A felvételen egy sárga színű helikopter látható, amely egy három repülőgépből álló formáció részeként végzett bemutatórepülést egy tó felett. A gép kezdetben szabályosan haladt, majd hirtelen nagy mennyiségű füst kezdett távozni a hátuljából.

A pilóta megpróbálta visszaszerezni az irányítást, azonban a repülőgép váratlanul forogni kezdett a levegőben. A gép gyorsan veszített a magasságából, miközben a földön tartózkodó turisták menekülni próbáltak.

A helikopter végül közvetlenül két emberre zuhant. A két turista a becsapódás következtében elesett, és súlyos fejsérüléseket szenvedett.

A gépen utazók ugyanakkor sértetlenül megúszták az esetet, és azonnal segíteni kezdtek a sérülteknek.

Vizsgálják, mi okozhatta a helikopter lezuhanását

A helikopter baleset kedden, július 21-én történt Kína Csinghaj tartományában, a Chaka Sky No. 1 Scenic Area nevű turisztikai helyszínen, egy sós tó közelében.

A sérült turistákat először a közeli Ulan megye kórházába szállították, majd egy nagyobb egészségügyi intézménybe vitték őket Haixi prefektúrában. A hatóságok szerint mindkét sérült életben volt, állapotuk stabilizálódott.

A helyi vizsgálócsoport közlése szerint egy önforgó rotoros repülőgép zuhant le, amelynek következtében két, a földön tartózkodó ember sérült meg.

A hatóságok lefoglalták a gépet, és megkezdték a vizsgálatot annak kiderítésére, mi vezetett a balesethez.

Az első feltételezések szerint egy közeli repülőgép által keltett turbulencia okozhatta, hogy a pilóta elvesztette az irányítást. A végleges eredményeket azonban csak a teljes körű vizsgálat lezárása után hozzák nyilvánosságra.