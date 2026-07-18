Újabb ítélet született a migráns által meggyilkolt fehér fiú ügyében

Kiran Kaur elvitte a helyszínről azt a kést, amellyel fia halálosan megsebesítette Henry Nowakot. A bíróság szerint a nő azért rejtette el a fegyvert, hogy segítsen az elkövetőnek elkerülni a felelősségre vonást.

Három év börtönbüntetésre ítélték Kiran Kaurt, Henry Nowak gyilkosának anyját, mert elvitte a gyilkos fegyvert a helyszínről, majd otthon elrejtette Fotó: HENRY NICHOLLS / AFP

Három év börtönt kapott Henry Nowak gyilkosának anyja

Három év börtönbüntetésre ítélték Kiran Kaurt, Henry Nowak gyilkosának anyját, mert elvitte a gyilkos fegyvert a helyszínről, majd otthon elrejtette. Az 53 éves nőt a Southamptoni Koronabíróság korábban bűnösnek találta egy elkövető segítésében.

A fia szobájában rejtette el a kést

Vickrum Digwa a gyilkosság után átadta anyjának a 21 centiméteres kést. Kaur hazavitte, majd fia hálószobájában, több mint húsz másik dísz- és egyéb fegyver között helyezte el. A rendőrök csak hét nappal később találták meg.

A bíró szerint a nő azért rejtette el a kést, hogy segítsen fiának elkerülni a felelősségre vonást. Az ítélethirdetésen hangsúlyozta, hogy egy felelős szülőnek számon kellett volna kérnie gyermekét, és arra kellett volna ösztönöznie, hogy vállalja tettének következményeit. A védelem szerint az anya ösztönösen próbálta megvédeni a fiát – számolt be a BBC.

A haldokló áldozatot bilincsbe verték

A 18 éves Henry Nowak december 3-án egy esti szórakozás után tartott hazafelé Southamptonban, amikor egy szikh vallású migráns, Vickrum Digwa halálosan megszúrta. A férfi azt állította a rendőröknek, hogy rasszista támadás érte, Nowak leverte a turbánját, ezért önvédelemből cselekedett.

A helyszínre érkező járőrök a földön fekvő, súlyosan sérült fiat megbilincselték, miközben többször elmondta, hogy megszúrták és nem kap levegőt.

Nowak néhány perccel később elvesztette az eszméletét. A testkamerás felvételek nyilvánosságra kerülése után az ügy országos politikai és társadalmi botránnyá vált Nagy-Britanniában, két rendőr ellen pedig súlyos szakmai mulasztás gyanújával indult vizsgálat.

Országos botránnyá vált Henry Nowak meggyilkolása Nagy-Britanniában

Nigel Farage szerint a hatóságokat jobban foglalkoztatta Digwa hamis rasszizmusvádja, mint a haldokló áldozat megmentése. A Reform UK vezetője George Floyd ügyével vont párhuzamot, és kettős mércével vádolta a brit politikát és médiát.