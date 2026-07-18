Újabb ítélet született a migráns által meggyilkolt fehér fiú ügyében

Kiran Kaur elvitte a helyszínről azt a kést, amellyel fia halálosan megsebesítette Henry Nowakot. A bíróság szerint a nő azért rejtette el a fegyvert, hogy segítsen az elkövetőnek elkerülni a felelősségre vonást.
Három év börtönt kapott Henry Nowak gyilkosának anyja
Három év börtönbüntetésre ítélték Kiran Kaurt, Henry Nowak gyilkosának anyját, mert elvitte a gyilkos fegyvert a helyszínről, majd otthon elrejtette. Az 53 éves nőt a Southamptoni Koronabíróság korábban bűnösnek találta egy elkövető segítésében.
A fia szobájában rejtette el a kést
Vickrum Digwa a gyilkosság után átadta anyjának a 21 centiméteres kést. Kaur hazavitte, majd fia hálószobájában, több mint húsz másik dísz- és egyéb fegyver között helyezte el. A rendőrök csak hét nappal később találták meg.
A bíró szerint a nő azért rejtette el a kést, hogy segítsen fiának elkerülni a felelősségre vonást. Az ítélethirdetésen hangsúlyozta, hogy egy felelős szülőnek számon kellett volna kérnie gyermekét, és arra kellett volna ösztönöznie, hogy vállalja tettének következményeit. A védelem szerint az anya ösztönösen próbálta megvédeni a fiát – számolt be a BBC.
A haldokló áldozatot bilincsbe verték
A 18 éves Henry Nowak december 3-án egy esti szórakozás után tartott hazafelé Southamptonban, amikor egy szikh vallású migráns, Vickrum Digwa halálosan megszúrta. A férfi azt állította a rendőröknek, hogy rasszista támadás érte, Nowak leverte a turbánját, ezért önvédelemből cselekedett.
A helyszínre érkező járőrök a földön fekvő, súlyosan sérült fiat megbilincselték, miközben többször elmondta, hogy megszúrták és nem kap levegőt.
Nowak néhány perccel később elvesztette az eszméletét. A testkamerás felvételek nyilvánosságra kerülése után az ügy országos politikai és társadalmi botránnyá vált Nagy-Britanniában, két rendőr ellen pedig súlyos szakmai mulasztás gyanújával indult vizsgálat.
Országos botránnyá vált Henry Nowak meggyilkolása Nagy-Britanniában
Nigel Farage szerint a hatóságokat jobban foglalkoztatta Digwa hamis rasszizmusvádja, mint a haldokló áldozat megmentése. A Reform UK vezetője George Floyd ügyével vont párhuzamot, és kettős mércével vádolta a brit politikát és médiát.
Szigoríthatják a gyilkos büntetését
Digwát életfogytiglani börtönre ítélték, legkorábban 21 év után szabadulhat. A brit főügyészség szerint azonban a büntetés túl enyhe lehet, ezért az ügy a fellebbviteli bíróság elé kerülhet.
Nigel Farage kettős mércéről beszélt
Nigel Farage szerint a rendőröket jobban foglalkoztatta a rasszizmus később hamisnak bizonyult vádja, mint a haldokló áldozat megmentése. A Reform UK vezetője George Floyd halálával vont párhuzamot, és azt állította, hogy Henry Nowak ügye nem váltott ki hasonló politikai és társadalmi felháborodást.
Nemzetközi vita indult az ügy miatt
Digwát életfogytiglani börtönre ítélték, legkorábban 21 év után szabadulhat, a büntetést azonban felülvizsgálhatják. J. D. Vance amerikai alelnök az esetet az európai bevándorlási politikával és a nyugati értékek hanyatlásával kapcsolta össze. David Lammy brit miniszterelnök-helyettes visszautasította ezt az értelmezést, Keir Starmer pedig súlyos kérdéseket felvetőnek nevezte a rendőrségi felvételeket.