A halállal dacolnak nap mint nap: életveszélyes hídon közlekednek a görög autósok - videó

A görögországi Larissza térségében sok autós továbbra is egy súlyosan megrongálódott hídon kel át, noha azt hivatalosan már nem használhatnák. A helyiek szerint azonban nincs valódi alternatíva: a kerülőút csaknem 30 kilométerrel hosszabb lenne – írja a New York Post.

„Minden nap az életünkkel játszunk” – így jellemzik a helyiek a Palaiopyrgos hídon való átkelést.

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Három éve rongálta meg a vihar

A Palaiopyrgos-híd a Pineiósz folyó felett ível át, és Palaiopyrgos, valamint Alexandrini falvakat köti össze. Az átkelőt 2023-ban, a pusztító Daniel-vihar rongálta meg, amikor az áradás alámosta a forgalmat tartó betonszerkezetet. Bár a hidat azóta kivonták a forgalomból, a helyreállítás még mindig nem kezdődött el.

Az átkelő különösen fontos a környék gazdálkodóinak, akik ezen keresztül jutnak el a folyó túlpartján fekvő földjeikre.

Mit tehetnénk? Kerüljünk ekkorát? Nincs más lehetőség, minden nap az életünkkel játszunk

– mondta egy helyi lakos a Skai görög televíziónak.

Drivers in central Greece have continued using the damaged Palaiopyrgos Bridge despite it being officially closed for nearly three years. The bridge in the Larissa region was declared unsafe after suffering major damage during Storm Daniel in September 2023.#greece… — Tomson (@TomsonWoo) July 22, 2026

Újabb vihar esetén súlyos következményektől tartanak

A település vezetői szerint a híd kiesése miatt megszűnt a közvetlen kapcsolat Kisszavosz térségével, ezért az autósoknak

akár 30 kilométeres kerülőt kell tenniük.

Politikusok már a kormány beavatkozását sürgetik. Velopulosz Kiriákosz parlamenti képviselő arra figyelmeztetett, hogy egy újabb, a Daniel-viharhoz hasonló áradás esetén a megrongálódott híd akadályként torlaszolhatja el a folyó vizét, ami a környező települések elárasztásához vezethet.

A Daniel-vihar 2023 szeptemberében egyes görög térségekben egyetlen nap alatt 750 milliméter csapadékot hozott, mintegy 2,14 milliárd dolláros kárt okozott, és 17 ember életét követelte.

Az új híd terveit már jóváhagyták, az építkezés azonban egyelőre nem kezdődött el. A helyi mezőgazdasági szövetkezet vezetője szerint minden egyes átkelés kockázatot jelent, ezért mielőbbi megoldást sürget.