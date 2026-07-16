Genovai hídkatasztrófa: döntött a bíróság, súlyos ítéletet vártak

Nyolc évvel a tragédia után megszületett az első ítélet a genovai hídkatasztrófa ügyében. Az olasz bíróság 12 év börtönbüntetésre ítélte Giovanni Castelluccit, az Autostrade per l'Italia egykori vezérigazgatóját a 2018-as Morandi hídomlás miatt, amelyben 43 ember vesztette életét – adta hírül a BBC.

Hídkatasztrófa: Paolo Lepri bíró (középen) felolvasta az ítéletet a Morandi híd közel nyolc évvel ezelőtti, Genovában történt összeomlásának ügyében.

Fotó: MARCO BERTORELLO / AFP

2018. augusztus 14-én reggel az egész világot megrázta a genovai Morandi híd összeomlása. A 47 éves Claudia Possetti férjével, Andreával és két kiskorú gyermekével az olasz Riviérára tartott nyaralni, amikor a híd egy heves esőzés közepette váratlanul leszakadt alattuk. Autójukkal a vasúti sínekre zuhantak, és mind a négyen életüket vesztették. Ők is annak a 43 áldozatnak a sorába tartoztak, akik Olaszország egyik legsúlyosabb infrastrukturális katasztrófájában haltak meg.

A tragédia után közel nyolc évvel született meg az elsőfokú ítélet.

A genovai bíróság 12 év szabadságvesztésre ítélte Giovanni Castelluccit, az autópálya-üzemeltető Autostrade per l'Italia korábbi vezérigazgatóját. Az ügyészség ennél jóval súlyosabb büntetést kért.

Giovanni Castellucci ügyvédje, Giovanni Paolo Accini a médiának nyilatkozik a bíróságon. Fotó: MARCO BERTORELLO / AFP

Castellucci egyike volt az ügy 57 vádlottjának. A volt vezérigazgató jelenleg is egy másik, 2013-as halálos közúti baleset miatt kiszabott hatéves börtönbüntetését tölti. A bíróság az autópálya-társaság egykori vezető tisztségviselőjét, Michele Donferri Mitellit 11 év börtönre ítélte.

Értékelték a hídkatasztrófa tárgyalásán hozott ítéletet a hozzátartozók is

Az ítéletet a genovai hídkatasztrófa áldozatainak hozzátartozói eltérően értékelték. Emmanuel Diaz, aki testvérét veszítette el a hídomlásban, az olasz televíziónak azt mondta, „nagyon elégedett” az ítélettel.

A Morandi híd áldozatainak egyik rokona

Fotó: MARCO BERTORELLO / AFP