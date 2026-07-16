Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Új programokat jelentett be Magyar Péter, nagy változások jönnek a szakképzésben

genovai hídkatasztrófa

Genovai hídkatasztrófa: döntött a bíróság, súlyos ítéletet vártak

1 órája
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Megszületett az elsőfokú ítélet a 2018-as genovai hídkatasztrófa ügyében. A Morandi híd összeomlásáért indult perben Giovanni Castellucci, az Autostrade per l'Italia volt vezérigazgatója 12 év börtönbüntetést kapott. A hídkatasztrófa miatt 43 ember halt meg.
Link másolása
Vágólapra másolva!
genovai hídkatasztrófaáldozatítélet

Nyolc évvel a tragédia után megszületett az első ítélet a genovai hídkatasztrófa ügyében. Az olasz bíróság 12 év börtönbüntetésre ítélte Giovanni Castelluccit, az Autostrade per l'Italia egykori vezérigazgatóját a 2018-as Morandi hídomlás miatt, amelyben 43 ember vesztette életét – adta hírül a BBC

hídkatasztrófa, Judge Paolo Lepri (C) read the verdict in the Courthouse about the case of the Morandi Bridge collapse nearly eight years ago that killed 43 people in one of the country's worst infrastructure disasters, in Genoa on July 16, 2026. Relatives of victims and dozens of media outlets were at the hearing at the court in Genoa, where the Morandi Bridge -- part of a key highway connecting France and Italy -- gave way in torrential rain on August 14, 2018. (Photo by Marco BERTORELLO / AFP)
Hídkatasztrófa: Paolo Lepri bíró (középen) felolvasta az ítéletet a Morandi híd közel nyolc évvel ezelőtti, Genovában történt összeomlásának ügyében.
Fotó: MARCO BERTORELLO / AFP

2018. augusztus 14-én reggel az egész világot megrázta a genovai Morandi híd összeomlása. A 47 éves Claudia Possetti férjével, Andreával és két kiskorú gyermekével az olasz Riviérára tartott nyaralni, amikor a híd egy heves esőzés közepette váratlanul leszakadt alattuk. Autójukkal a vasúti sínekre zuhantak, és mind a négyen életüket vesztették. Ők is annak a 43 áldozatnak a sorába tartoztak, akik Olaszország egyik legsúlyosabb infrastrukturális katasztrófájában haltak meg.

A tragédia után közel nyolc évvel született meg az elsőfokú ítélet. 

A genovai bíróság 12 év szabadságvesztésre ítélte Giovanni Castelluccit, az autópálya-üzemeltető Autostrade per l'Italia korábbi vezérigazgatóját. Az ügyészség ennél jóval súlyosabb büntetést kért.

Giovanni Paolo Accini, Lawyer of former CEO of Atlantia Giovanni Castellucci, speaks with media in the Courthouse after the verdict in the case of the Morandi Bridge collapse nearly eight years ago that killed 43 people in one of the country's worst infrastructure disasters, in Genoa on July 16, 2026. A Genoa court sentenced a former executive of Italian motorway network Autostrade per l'Italia (ASPI) to 12 years in jail on Thursday for his role in a deadly bridge collapse that killed 43 people in 2018. (Photo by Marco BERTORELLO / AFP)
Giovanni Castellucci ügyvédje, Giovanni Paolo Accini a médiának nyilatkozik a bíróságon. Fotó: MARCO BERTORELLO / AFP

Castellucci egyike volt az ügy 57 vádlottjának. A volt vezérigazgató jelenleg is egy másik, 2013-as halálos közúti baleset miatt kiszabott hatéves börtönbüntetését tölti. A bíróság az autópálya-társaság egykori vezető tisztségviselőjét, Michele Donferri Mitellit 11 év börtönre ítélte.

Értékelték a hídkatasztrófa tárgyalásán hozott ítéletet a hozzátartozók is

Az ítéletet a genovai hídkatasztrófa áldozatainak hozzátartozói eltérően értékelték. Emmanuel Diaz, aki testvérét veszítette el a hídomlásban, az olasz televíziónak azt mondta, „nagyon elégedett” az ítélettel. 

A relative of the Morandi Bridge victims wears a pin displaying her parents in the Courthouse after the verdict in the case of the Morandi Bridge collapse nearly eight years ago that killed 43 people in one of the country's worst infrastructure disasters, in Genoa on July 16, 2026. A Genoa court sentenced a former executive of Italian motorway network Autostrade per l'Italia (ASPI) to 12 years in jail on Thursday for his role in a deadly bridge collapse that killed 43 people in 2018. (Photo by Marco BERTORELLO / AFP)
A Morandi híd áldozatainak egyik rokona
Fotó: MARCO BERTORELLO / AFP

Egle Possetti, akinek nővére és annak teljes családja is a tragédia áldozata lett, úgy fogalmazott, hogy Castellucci 12 éves büntetését „elfogadhatónak” tartja.

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!