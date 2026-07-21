A Hitler elleni merénylet vezetőjének kivégzésére emlékezünk – így bukott el Stauffenberg terve

Alig néhány órával a Hitler elleni sikertelen merénylet után kivégezték Claus Schenk Graf von Stauffenberg ezredest, a náci Németország egyik legismertebb ellenállóját. A Wehrmacht tisztje bombát helyezett el Adolf Hitler főhadiszállásán, hogy véget vessen a náci diktatúrának, a merénylet azonban kudarcba fulladt, a puccskísérlet pedig néhány óra alatt összeomlott. Stauffenberget 1944. július 21-én hajnalban állították kivégzőosztag elé Berlinben.

Hitler (középen) a Farkasveremben, röviddel a Stauffenberg-féle merénylet után. Balra mögötte Martin Bormann, jobbra fejkötéssel Alfred Jodl vezérezredes.

Fotó: AFP

Arisztokrata családból származott, a háború változtatta meg

Claus von Stauffenberg 1907-ben született egy régi sváb arisztokrata családban. A Wehrmacht tehetséges tisztjeként szolgált, és kezdetben nem állt szemben a náci vezetéssel, ám a háború előrehaladtával egyre inkább meggyőződésévé vált, hogy Adolf Hitler Németország pusztulásába vezeti az országot.

1943 áprilisában, a tunéziai hadjárat során egy brit légitámadásban súlyosan megsebesült:

elvesztette jobb kezét, bal kezén két ujját és bal szemét. Hosszú felépülése után visszatért a szolgálatba, majd a Hitler elleni katonai összeesküvés egyik vezető szervezője lett.

Aktatáskában vitte a bombát Hitlerhez

A merényletet a Farkasverem (Wolfsschanze) kelet-poroszországi főhadiszállásán hajtották végre. Stauffenberg egy aktatáskában vitte be a robbanószerkezetet, amelyet a katonai értekezlet alatt a térképasztal alá, Hitler közelébe helyezett. Ezután arra hivatkozva távozott a helyiségből, hogy sürgős telefonhívást kell intéznie

A bomba néhány perccel később felrobbant. Négy ember életét vesztette, Hitler azonban csak könnyebb sérüléseket szenvedett.

A Farkasverem (Wolfsschanze), Adolf Hitler kelet-poroszországi főhadiszállása az 1944. július 20-i merényletet követően.

Fotó: GEDENKSTAETTE DEUTSCHER WIDERSTA / AFP/GEDENKSTAETTE

A United States Holocaust Memorial Museum szerint a túlélésében döntő szerepet játszott: Heinz Brandt ezredes arrébb tette az aktatáskát a vastag tölgyfa asztalláb mögé, amely elterelte a robbanás erejének jelentős részét. Emellett a tanácskozást az eredetileg tervezett föld alatti bunker helyett egy jól szellőző konferenciabarakkban tartották, így a robbanás energiája kevésbé koncentrálódott.

A Valkűr-hadművelet gyorsan összeomlott

Stauffenberg meg volt győződve arról, hogy Hitler meghalt, ezért Berlinbe visszatérve életbe léptette a Valkűr-hadműveletet. Az eredetileg a belső rend helyreállítására kidolgozott katonai tervet az összeesküvők arra akarták felhasználni, hogy a tartalékhadsereg átvegye a hatalmat, őrizetbe vegye a náci vezetőket, majd új kormányt alakítson.