A Hitler elleni merénylet vezetőjének kivégzésére emlékezünk – így bukott el Stauffenberg terve

Alig néhány órával a Hitler elleni sikertelen merénylet után kivégezték Claus Schenk Graf von Stauffenberg ezredest, a náci Németország egyik legismertebb ellenállóját. A Wehrmacht tisztje bombát helyezett el Adolf Hitler főhadiszállásán, hogy véget vessen a náci diktatúrának, a merénylet azonban kudarcba fulladt, a puccskísérlet pedig néhány óra alatt összeomlott. Stauffenberget 1944. július 21-én hajnalban állították kivégzőosztag elé Berlinben.
Arisztokrata családból származott, a háború változtatta meg
Claus von Stauffenberg 1907-ben született egy régi sváb arisztokrata családban. A Wehrmacht tehetséges tisztjeként szolgált, és kezdetben nem állt szemben a náci vezetéssel, ám a háború előrehaladtával egyre inkább meggyőződésévé vált, hogy Adolf Hitler Németország pusztulásába vezeti az országot.
1943 áprilisában, a tunéziai hadjárat során egy brit légitámadásban súlyosan megsebesült:
elvesztette jobb kezét, bal kezén két ujját és bal szemét. Hosszú felépülése után visszatért a szolgálatba, majd a Hitler elleni katonai összeesküvés egyik vezető szervezője lett.
Aktatáskában vitte a bombát Hitlerhez
A merényletet a Farkasverem (Wolfsschanze) kelet-poroszországi főhadiszállásán hajtották végre. Stauffenberg egy aktatáskában vitte be a robbanószerkezetet, amelyet a katonai értekezlet alatt a térképasztal alá, Hitler közelébe helyezett. Ezután arra hivatkozva távozott a helyiségből, hogy sürgős telefonhívást kell intéznie
A bomba néhány perccel később felrobbant. Négy ember életét vesztette, Hitler azonban csak könnyebb sérüléseket szenvedett.
A United States Holocaust Memorial Museum szerint a túlélésében döntő szerepet játszott: Heinz Brandt ezredes arrébb tette az aktatáskát a vastag tölgyfa asztalláb mögé, amely elterelte a robbanás erejének jelentős részét. Emellett a tanácskozást az eredetileg tervezett föld alatti bunker helyett egy jól szellőző konferenciabarakkban tartották, így a robbanás energiája kevésbé koncentrálódott.
A Valkűr-hadművelet gyorsan összeomlott
Stauffenberg meg volt győződve arról, hogy Hitler meghalt, ezért Berlinbe visszatérve életbe léptette a Valkűr-hadműveletet. Az eredetileg a belső rend helyreállítására kidolgozott katonai tervet az összeesküvők arra akarták felhasználni, hogy a tartalékhadsereg átvegye a hatalmat, őrizetbe vegye a náci vezetőket, majd új kormányt alakítson.
A puccskísérlet azonban gyorsan összeomlott. Miután nyilvánvalóvá vált, hogy Hitler túlélte a merényletet, a náci vezetés visszaszerezte az irányítást, a legtöbb katonai parancsnok pedig elállt az összeesküvők támogatásától.
Stauffenberget és társait még aznap este őrizetbe vették a berlini Bendlerblock épületében.
Még aznap éjjel halálra ítélték
A puccs leverése után Friedrich Fromm vezérezredes rögtönítélő eljárást rendelt el. A történészek szerint ezzel saját felelősségét is igyekezett elhárítani. Stauffenberget, Werner von Haeftent, Friedrich Olbrichtet és Albrecht Mertz von Quirnheimet 1944. július 21-én, az éjfél utáni órákban sortűzzel végezték ki a berlini Bendlerblock udvarán.
A szemtanúk többsége szerint Stauffenberg utolsó szavai ezek voltak:
Éljen a szent Németország!
Több ezren kerültek a Gestapo kezére
A merénylet után Adolf Hitler átfogó megtorlást rendelt el. A Gestapo mintegy 7000 embert tartóztatott le, akiket kapcsolatba hoztak a július 20-i összeesküvéssel vagy a német ellenállás különböző csoportjaival.
Közülük mintegy 500 embert végeztek ki, sokakat a hírhedt Népbíróság (Volksgerichtshof) koncepciós pereit követően.
Az elítéltek között katonatisztek, politikusok, diplomaták, egyházi személyek és civilek is voltak.
A német ellenállás jelképe lett
A második világháború után Claus von Stauffenberg megítélése gyökeresen megváltozott. Bár a történészek ma is vitatják politikai nézeteinek egyes elemeit és azt, hogy pontosan milyen Németországot képzelt el Hitler bukása után, abban széles körű az egyetértés, hogy életét kockáztatva próbálta megdönteni a náci diktatúrát.
Ma Németországban a katonai ellenállás legismertebb alakjaként tisztelik. A berlini Bendlerblockban, ahol kivégezték, a Német Ellenállás Emlékhelye működik, és minden évben hivatalos állami megemlékezést tartanak a július 20-i összeesküvés résztvevőinek emlékére.