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hitler

A Hitler elleni merénylet vezetőjének kivégzésére emlékezünk – így bukott el Stauffenberg terve

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Miután Adolf Hitler túlélte az ellene elkövetett merényletet, a náci vezetés órák alatt leszámolt az összeesküvőkkel. Claus von Stauffenberget 1944. július 21-én hajnalban végezték ki a berlini Bendlerblock udvarán.
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hitlermerényletstauffenberg

Alig néhány órával a Hitler elleni sikertelen merénylet után kivégezték Claus Schenk Graf von Stauffenberg ezredest, a náci Németország egyik legismertebb ellenállóját. A Wehrmacht tisztje bombát helyezett el Adolf Hitler főhadiszállásán, hogy véget vessen a náci diktatúrának, a merénylet azonban kudarcba fulladt, a puccskísérlet pedig néhány óra alatt összeomlott. Stauffenberget 1944. július 21-én hajnalban állították kivégzőosztag elé Berlinben.

Hitler
Hitler (középen) a Farkasveremben, röviddel a Stauffenberg-féle merénylet után. Balra mögötte Martin Bormann, jobbra fejkötéssel Alfred Jodl vezérezredes.
Fotó: AFP

Arisztokrata családból származott, a háború változtatta meg

Claus von Stauffenberg 1907-ben született egy régi sváb arisztokrata családban. A Wehrmacht tehetséges tisztjeként szolgált, és kezdetben nem állt szemben a náci vezetéssel, ám a háború előrehaladtával egyre inkább meggyőződésévé vált, hogy Adolf Hitler Németország pusztulásába vezeti az országot. 

1943 áprilisában, a tunéziai hadjárat során egy brit légitámadásban súlyosan megsebesült: 

elvesztette jobb kezét, bal kezén két ujját és bal szemét. Hosszú felépülése után visszatért a szolgálatba, majd a Hitler elleni katonai összeesküvés egyik vezető szervezője lett.

Aktatáskában vitte a bombát Hitlerhez

A merényletet a Farkasverem (Wolfsschanze) kelet-poroszországi főhadiszállásán hajtották végre. Stauffenberg egy aktatáskában vitte be a robbanószerkezetet, amelyet a katonai értekezlet alatt a térképasztal alá, Hitler közelébe helyezett. Ezután arra hivatkozva távozott a helyiségből, hogy sürgős telefonhívást kell intéznie 

A bomba néhány perccel később felrobbant. Négy ember életét vesztette, Hitler azonban csak könnyebb sérüléseket szenvedett. 

This handout picture shows Adolf Hitler's headquarters, the so-called Wolfsschanze (Wolf's Lair), near Rastenburg in East Prussia, after the assassination attempt against Hitler on 20 July 1944. The July 20 Plot was a failed coup d'etat initiated by officers of the Wehrmacht. Leader of the plot was Count Claus Graf Schenk von Stauffenberg who planted a bomb during a staff meeting with Hitler on 20 July 1944. Though the bomb went off, Hitler was not killed. Von Stauffenberg escaped the blast but was captured and executed the same day. The assassination attempt of 20 July 1944 marked the end of many years of efforts by top administrative officials and members of the military to change the course of the war from the centre of power by putting an end to Hitler's leadership. BEST QUALITY AVAILABLE (Photo by GEDENKSTAETTE DEUTSCHER WIDERSTA / GEDENKSTAETTE / AFP)
A Farkasverem (Wolfsschanze), Adolf Hitler kelet-poroszországi főhadiszállása az 1944. július 20-i merényletet követően.
Fotó: GEDENKSTAETTE DEUTSCHER WIDERSTA / AFP/GEDENKSTAETTE

A United States Holocaust Memorial Museum szerint a túlélésében döntő szerepet játszott: Heinz Brandt ezredes arrébb tette az aktatáskát a vastag tölgyfa asztalláb mögé, amely elterelte a robbanás erejének jelentős részét. Emellett a tanácskozást az eredetileg tervezett föld alatti bunker helyett egy jól szellőző konferenciabarakkban tartották, így a robbanás energiája kevésbé koncentrálódott.

A Valkűr-hadművelet gyorsan összeomlott

Stauffenberg meg volt győződve arról, hogy Hitler meghalt, ezért Berlinbe visszatérve életbe léptette a Valkűr-hadműveletet. Az eredetileg a belső rend helyreállítására kidolgozott katonai tervet az összeesküvők arra akarták felhasználni, hogy a tartalékhadsereg átvegye a hatalmat, őrizetbe vegye a náci vezetőket, majd új kormányt alakítson.

A puccskísérlet azonban gyorsan összeomlott. Miután nyilvánvalóvá vált, hogy Hitler túlélte a merényletet, a náci vezetés visszaszerezte az irányítást, a legtöbb katonai parancsnok pedig elállt az összeesküvők támogatásától. 

Stauffenberget és társait még aznap este őrizetbe vették a berlini Bendlerblock épületében.

Még aznap éjjel halálra ítélték

A puccs leverése után Friedrich Fromm vezérezredes rögtönítélő eljárást rendelt el. A történészek szerint ezzel saját felelősségét is igyekezett elhárítani. Stauffenberget, Werner von Haeftent, Friedrich Olbrichtet és Albrecht Mertz von Quirnheimet 1944. július 21-én, az éjfél utáni órákban sortűzzel végezték ki a berlini Bendlerblock udvarán.

A szemtanúk többsége szerint Stauffenberg utolsó szavai ezek voltak:

Éljen a szent Németország!

German officer and later resistance fighter Claus Graf Schenk von Stauffenberg in a photograph from the early 1930s. He was born on the 15th of November in 1907. During his successful military career, he was impressed by Hitler's success, but later was outraged because of the terror in occupied areas and became driving force of the resistance. After the failed attempt on Adolf Hitler's life on the 20th of July in 1944, Claus Graf Schenk von Stauffenberg was shot summarily one day later, on the 21st of July in 1944. (Photo by DPA / DPA/AFP / dpa Picture-Alliance via AFP)
A német tiszt és későbbi ellenálló, Claus Graf Schenk von Stauffenberg egy fényképen az 1930-as évek elejéről. 
Fotó: AFP

Több ezren kerültek a Gestapo kezére

A merénylet után Adolf Hitler átfogó megtorlást rendelt el. A Gestapo mintegy 7000 embert tartóztatott le, akiket kapcsolatba hoztak a július 20-i összeesküvéssel vagy a német ellenállás különböző csoportjaival. 

Közülük mintegy 500 embert végeztek ki, sokakat a hírhedt Népbíróság (Volksgerichtshof) koncepciós pereit követően. 

Az elítéltek között katonatisztek, politikusok, diplomaták, egyházi személyek és civilek is voltak.

A német ellenállás jelképe lett

A második világháború után Claus von Stauffenberg megítélése gyökeresen megváltozott. Bár a történészek ma is vitatják politikai nézeteinek egyes elemeit és azt, hogy pontosan milyen Németországot képzelt el Hitler bukása után, abban széles körű az egyetértés, hogy életét kockáztatva próbálta megdönteni a náci diktatúrát.

Ma Németországban a katonai ellenállás legismertebb alakjaként tisztelik. A berlini Bendlerblockban, ahol kivégezték, a Német Ellenállás Emlékhelye működik, és minden évben hivatalos állami megemlékezést tartanak a július 20-i összeesküvés résztvevőinek emlékére.

 

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