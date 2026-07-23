Hitler szülőháza rendőrőrsként nyílt meg, ezzel vetnének véget a neonáci zarándoklatoknak – fotók

Adolf Hitler 1889. április 20-án született a német határ közelében fekvő Braunau am Inn városában. Szülőháza azonban csak néhány hónapig volt a család otthona, ezt követően a városon belül másik lakásba, majd a németországi Passauba költöztek.

2026. július 16-án készült kép Adolf Hitler szülőházáról, amelyet rendőrőrssé alakítottak át az ausztriai Braunau am Innben

Fotó: KERSTIN JOENSSON / AFP

Hitler szülőházának sorsa évtizedeken át viták tárgya volt

Az osztrák belügyminisztérium 1972-től bérelte, hogy megakadályozza a visszaéléseket, és különböző jótékonysági szervezetek használták. Miután 2011-ben megüresedett, hosszú jogi vita kezdődött a tulajdonjogáról. Végül 2017-ben Ausztria legfelsőbb bírósága kimondta, hogy az állam jogszerűen sajátíthatja ki az ingatlant, miután a tulajdonos nem volt hajlandó eladni azt. A bontás lehetőségét később elvetették.

Az épület felújítása több évig tartott, és mintegy 20 millió euróba került.

A munkálatok során átalakították a ház külső megjelenését is, hogy kevésbé legyen felismerhető és csökkenjen szimbolikus jelentősége a szélsőjobboldali csoportok számára – írja az ABC News.

Rendőrök és vendégek egy beiktatási ünnepségen Adolf Hitler szülőházának udvarán, amelyet rendőrőrssé alakítottak át

Fotó: MANFRED FESL / APA

Az épület előtt továbbra is megmarad az emlékkő, amelyen a következő felirat olvasható:

A szabadságért, a demokráciáért és a szabadságjogokért. Soha többé fasizmust. Milliók halála emlékeztet bennünket.

A rendőrőrs hivatalos megnyitóján Gerhard Karner osztrák belügyminiszter úgy fogalmazott, hogy Ausztria szembenéz ezzel a súlyos történelmi örökséggel, és az épület új funkciója is ezt a felelősségvállalást jelképezi. A hatóságok célja, hogy a hely többé ne szolgáljon zarándokhelyként azok számára, akik a náci diktátort dicsőítik.

Adolf Hitler szülőháza 2012. szeptember 20-án és 2026. július 22-én

Fotó: MANFRED FESL / APA

A Hitler elleni merénylet vezetőjének kivégzése – így bukott el Stauffenberg terve

Miután Adolf Hitler túlélte az ellene elkövetett merényletet, a náci vezetés órák alatt leszámolt az összeesküvőkkel. Claus von Stauffenberget 1944. július 21-én hajnalban végezték ki a berlini Bendlerblock udvarán.