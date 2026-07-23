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Adolf Hitler

Hitler szülőháza rendőrőrsként nyílt meg, ezzel vetnének véget a neonáci zarándoklatoknak – fotók

33 perce
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Hivatalosan is rendőrőrsként nyitották meg Adolf Hitler ausztriai szülőházát, hogy megszüntessék az épület neonáci szimpatizánsokat vonzó jellegét. Hitler szülőházának új funkciójával az osztrák hatóságok azt szeretnék elérni, hogy a hely többé ne válhasson szélsőségesek zarándokhelyévé.
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Adolf HitlerBraunau am InnAusztria

Adolf Hitler 1889. április 20-án született a német határ közelében fekvő Braunau am Inn városában. Szülőháza azonban csak néhány hónapig volt a család otthona, ezt követően a városon belül másik lakásba, majd a németországi Passauba költöztek.

Picture taken on July 16, 2026 shows the birthhouse of former German dictator Adolf Hitler that is turned into a police station in Braunau am Inn, Austria. The controversial redesign of the house in the northern Austrian town of Braunau started in 2023. Following years of legal wrangling, the government took control of the dilapidated building in 2016 and decided to turn the house, where Hitler was born in 1889, into a police station that will be inaugurated on July 22, 2026. (Photo by KERSTIN JOENSSON / AFP)
2026. július 16-án készült kép Adolf Hitler szülőházáról, amelyet rendőrőrssé alakítottak át az ausztriai Braunau am Innben
Fotó: KERSTIN JOENSSON / AFP

Hitler szülőházának sorsa évtizedeken át viták tárgya volt

Az osztrák belügyminisztérium 1972-től bérelte, hogy megakadályozza a visszaéléseket, és különböző jótékonysági szervezetek használták. Miután 2011-ben megüresedett, hosszú jogi vita kezdődött a tulajdonjogáról. Végül 2017-ben Ausztria legfelsőbb bírósága kimondta, hogy az állam jogszerűen sajátíthatja ki az ingatlant, miután a tulajdonos nem volt hajlandó eladni azt. A bontás lehetőségét később elvetették.

Az épület felújítása több évig tartott, és mintegy 20 millió euróba került.

A munkálatok során átalakították a ház külső megjelenését is, hogy kevésbé legyen felismerhető és csökkenjen szimbolikus jelentősége a szélsőjobboldali csoportok számára – írja az ABC News.

Police officers and guests attend an inauguration ceremony in the courtyard of the birth house of former German dictator Adolf Hitler that is turned into a police station, on July 22, 2026 in Braunau am Inn, Austria. The controversial redesign of the house in the northern Austrian town of Braunau started in 2023. Following years of legal wrangling, the government took control of the dilapidated building in 2016 and decided to turn the house, where Hitler was born in 1889, into a police station that will be inaugurated on July 22, 2026. (Photo by MANFRED FESL / APA / AFP) / Austria OUT
Rendőrök és vendégek egy beiktatási ünnepségen Adolf Hitler szülőházának udvarán, amelyet rendőrőrssé alakítottak át
Fotó: MANFRED FESL / APA

Az épület előtt továbbra is megmarad az emlékkő, amelyen a következő felirat olvasható:

A szabadságért, a demokráciáért és a szabadságjogokért. Soha többé fasizmust. Milliók halála emlékeztet bennünket.

A rendőrőrs hivatalos megnyitóján Gerhard Karner osztrák belügyminiszter úgy fogalmazott, hogy Ausztria szembenéz ezzel a súlyos történelmi örökséggel, és az épület új funkciója is ezt a felelősségvállalást jelképezi. A hatóságok célja, hogy a hely többé ne szolgáljon zarándokhelyként azok számára, akik a náci diktátort dicsőítik.

(COMBO) This combination of pictures created on July 22, 2026 shows Adolf Hitlers birthplace, photographed on September 20, 2012, in Braunau, Austria and (R) Adolf Hitlers birthplace in Braunau, Austria, photographed on July 22, 2026. The controversial redesign of the house in the northern Austrian town of Braunau started in 2023. Following years of legal wrangling, the government took control of the dilapidated building in 2016 and decided to turn the house, where Hitler was born in 1889, into a police station that will be inaugurated on July 22, 2026. (Photo by MANFRED FESL / APA / AFP) / Austria OUT
Adolf Hitler szülőháza 2012. szeptember 20-án és 2026. július 22-én
Fotó: MANFRED FESL / APA

A Hitler elleni merénylet vezetőjének kivégzése – így bukott el Stauffenberg terve

Miután Adolf Hitler túlélte az ellene elkövetett merényletet, a náci vezetés órák alatt leszámolt az összeesküvőkkel. Claus von Stauffenberget 1944. július 21-én hajnalban végezték ki a berlini Bendlerblock udvarán.

 

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