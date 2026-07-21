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hód

Hód fosztogatta a szárítókötelet: zoknik, pólók és alsónadrágok is eltűntek

37 perce
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Heteken át rejtélyesen tűntek el a ruhák egy lengyel férfi szárítóköteléről. A megdöbbentő igazságra csak akkor derült fény, amikor rajtakapta a tolvajt: egy hód vitte magával az alsónadrágját, majd diadalmasan eltűnt vele a tóban.
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hódeltűntruha

Heteken át értetlenül figyelte egy lengyel férfi, hogy sorra tűnnek el a frissen kimosott ruhái az udvari szárítókötélről. Először zokniknak és pólóknak veszett nyoma, később azonban már az alsóneműi is eltűntek. A rejtély végül akkor oldódott meg, amikor saját szemével látta, ki viszi el a holmikat – olvasható a lengyel hírportál, a Fakt oldalán. 

hód
Egy hód lett a környék legfurcsább tolvaja – ruhákat zsákmányolt egy lengyel férfitól
Fotó: AFP

A férfi beszámolója szerint a tettes nem más, mint egy hód, amely a házától alig néhány tíz méterre fekvő tóban él. A történetet egy halastavakkal foglalkozó lengyel Facebook-csoportban osztotta meg, a pontos helyszínt azonban nem árulta el.

Rejtélyes módon tűntek el a szárítóról a ruhák

– Van egy tavam a háztól nem messze, és egy ideje egy hód telepedett meg benne. De ez nem egy átlagos állat. Amint valaki közelebb megy, úgy sziszeg, mint egy feldühödött disznó. Először azt hittem, valami kígyó lapul a nádasban – írta.

Clothes drying, wood drying
Hiába törte a fejét egy lengyel férfi, hová tűnnek a szárítón hagyott ruhái.
Fotó: Shutterstock

A legmeglepőbb jelenetet azonban csak ezután élte át.

– Kimentem megnézni, mit mesterkedik, erre odarohant az udvarhoz, letépte a szárítókötélről az alsónadrágomat, a fogai közé kapta, majd egyenesen a tó felé vette az irányt. Csak álltam, teljesen lefagyva. Még vissza is nézett rám, rám sziszegett, aztán egy pillanat alatt eltűnt a vízben, mintha valami mocsári szörny lett volna. Korábban zoknik és munkás pólók is nyomtalanul eltűntek, de akkor még nem sejtettem, hogy ugyanaz a tettes. Lehet, hogy a hódvárát béleli ki velük? – találgatta.

A férfi szerint a rágcsáló úgy viselkedik, mintha ő lenne a birtok gazdája.

Olyan tekintettel néz rám, mintha én lennék a betolakodó

 – fogalmazott.

Bejegyzésében azt is megkérdezte, természetes-e, hogy a hód ilyen hangokat ad ki, vagy esetleg valamilyen betegség állhat a furcsa viselkedés mögött. Emellett arra is kíváncsi volt, hogyan lehetne távol tartani a szokatlan ruhatolvajt.

A közösségi oldal népe inkább nevetett, mint aggódott

A történet gyorsan elterjedt a közösségi médiában, és több száz hozzászólás érkezett. A legtöbben inkább humorral reagáltak a különös esetre.

Biztos összejátszik egy mosómedvével

 – viccelődött az egyik hozzászóló.

Akadt olyan is, aki azt tanácsolta a férfinak, követeljen „kártérítést” az ellopott alsóneműkért, de a legtöbben inkább azt javasolták, próbáljon békésen együtt élni a szokatlan szomszéddal.

 

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