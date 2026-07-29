A hőhullám tovább nehezítheti az erdőtüzek megfékezését Franciaországban és Spanyolországban

Hőhullám és az erősödő szél nehezítheti a Bordeaux közelében pusztító hatalmas erdőtűz megfékezését, miközben a térségben szerdán 40 Celsius-fok fölé emelkedhet a hőmérséklet. A Gironde megyei hatóságok szerint a tűz miatt eddig mintegy 220 ezer embernek kellett elhagynia otthonát.

A hőhullám és az erősödő szél ismét megnehezítheti a tűzoltók munkáját Bordeaux térségében

Fotó: ED JONES / AFP

A hatóságok szerda reggeli tájékoztatása szerint az éjszaka nyugodtan telt, és a tűz nem terjedt tovább. A lángokat azonban egy héttel a tűz keletkezése után sem sikerült teljesen megfékezni.

További embereket telepítettek ki a tűz miatt

A Gironde megyei hatóságok kedden további négyezer ember kitelepítését rendelték el az Atlanti-óceán partján fekvő üdülőhelyekről.

Sophie Brocas, Gironde prefektusa közölte, hogy a helyzet továbbra is nehéz, és a veszély még nem múlt el. Ugyanakkor engedélyezték, hogy 60 ezer ember visszatérjen otthonába Bordeaux három olyan elővárosában, amelyet nem érintettek a lángok. A hazatérőket arra kérték, hogy továbbra is maradjanak készenlétben.

Franciaországban és Spanyolországban összesen mintegy 330 ezer embernek kellett elhagynia otthonát vagy nyaralóhelyét a kiterjedt erdőtüzek miatt. Spanyolország már a nyár negyedik hőhullámára készül, miközben több helyen továbbra sem sikerült megfékezni a tüzeket.

Különleges viharfelhőt hozott létre az erdőtűz

A Gironde-ban pusztító tűz a legintenzívebb időszakában hatalmas, fekete viharfelhőt hozott létre. Az úgynevezett pirokumulonimbusz-felhő villámlással és heves széllel járt, és az eredeti tűzfronton túl újabb tüzek kialakulásához is hozzájárult. Ilyen jelenséget korábban még nem dokumentáltak Franciaországban – tájékoztat az ABC NEWS.

Az Európai Unió Copernicus klímaváltozási szolgálata szerint Európa a világ leggyorsabban melegedő kontinense, ahol a felmelegedés üteme több mint kétszerese a globális átlagnak. Nyugat-Európában az eddigi legmelegebb júniust regisztrálták, a rendkívüli hőség és a szárazság pedig hozzájárult a franciaországi és spanyolországi erdőtüzek terjedéséhez és felerősödéséhez.

