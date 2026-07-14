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hőhullám

Erdőtüzek, terméshiány és halálesetek: elképesztő károkat okoz a hőhullám Európában

1 órája
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Az Európán végigsöprő hőség rengeteg kárt okoz. A halálesetek és erdőtüzek mellett a termés, illetve az energiaellátás is veszélybe került a hőhullám miatt.
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hőhullámerdőtűzEurópa

A francia tűzoltók egy hatalmas tűzvésszel küzdenek egy Párizstól délre fekvő erdőben, miközben pusztító hőhullám söpör végig Európán, elképesztő károkat okozva.

Hatalmas károkat okoz Európában a hőhullám.
Hatalmas károkat okoz Európában a hőhullám. (Képünk illusztráció)  Fotó: Pexels

Lángra kapott Párizs közelében egy erdő

Mint arról már korábban beszámoltunk a Fontainebleau-i erdő több mint 800 hektárnyi területe leégett. A tűzoltóság repülőgépeket vetett be, amelyekkel vizet gyűjtöttek a Szajnából, hogy megfékezzék a lángokat.

Laurent Nuñez francia belügyminiszter elmondta, hogy a rendőrség vizsgálja, hogy szándékos gyújtogatás történt-e. Nuñez vasárnap az X-en közzétett bejegyzésében elmondta, hogy az ország más részein is voltak erdőtüzek.

Hatalmas károkat okoz Európában a hőhullám

Az erdőtüzek nem ritkák Európában, de a klímaválság forróbb, szárazabb időjárást idéz elő, ami hevesebb tűzszezonokat teremt.

Franciaország és Spanyolország nagy részén a kivételesen csapadékos tél sok növényzetet hagyott maga után, amely gyorsan elszáradt, mivel három egymást követő hőhullám a 30 fok fölötti hőmérsékleteket hozott. Az Európai Erdőtűz-információs Rendszer (EFFIS) adatai szerint ez a nagyobb tüzek számának ugrásszerű növekedéséhez vezetett.

Spanyolországban 10 embert még mindig eltűntként keresnek a múlt héten az ország déli részén 13 ember halálát okozó tűzvész után. Fernando Grande-Marlaska spanyol belügyminiszter pénteken bejelentette, hogy több mint 460 mentőalakulatot vezényeltek a Costa de Almería partján található Los Gallardos város közelében tomboló tűz megfékezésére. A halálos áldozatok jelenlegi száma Spanyolország legvéresebb erdőtüzévé teszi ezt 2005 óta.

Megugrott a halálozási arány

A szélsőséges hőség elképesztő többlethalálozási arányt eredményez. Franciaországban, ahol az ország történetének legforróbb napját mérték június 24-én, az előző hónap utolsó hetében több mint 2000 halálesetet tulajdonítottak a hőségnek.

A halálesetek száma 29%-kal nőtt június utolsó hetében az előző héthez képest Stéphanie Rist francia egészségügyi miniszter szerint, aki a 45 év felettiek körében a halálesetek számának egyértelmű növekedését emelte ki.

Ez a tendencia valószínűleg a következő években is folytatódni fog, mivel Európa a világ leggyorsabban melegedő kontinense, ahol a hőmérséklet több mint kétszer olyan gyorsan emelkedik, mint a globális átlag.

Angliában és Walesben több mint 2700 ember halt meg hőség miatt a májusi és júniusi hőhullámok során.

A hőség a fulladásos halálesetek számának ugrásszerű növekedéséhez is vezetett. Németországban legalább 99 ember fulladt vízbe júniusban, ami a legmagasabb havi halálos áldozatok száma 2003 óta.

Magas vízhőmérséklet és csökkenő termés

A magasabb folyóhőmérséklet hatással van a francia atomerőművekre, amelyeknek vízre van szükségük hűtőközegként. A francia EDF közműszolgáltató közölte, hogy a Szajna folyón található Nogent atomerőműben ezen a héten csökkentik a termelést, immár másodszor ezen a nyáron. Egy másik reaktor a délnyugat-franciaországi Garonne folyón felfüggesztette a termelést, mivel a víz hőmérséklete elérte a 28 fokot.

A hőhullámok az idei termés jelentős csökkenéséhez is vezettek, különösen a kukorica esetében. A COCERAL (Európai Gabona-, Takarmány-, Olajosmag-, Rizs-, Olívaolaj- és Agroszállítmány-kereskedelmi Szövetség), 52,7 millió tonnára csökkentette az EU és az Egyesült Királyság kukoricatermelésére vonatkozó előrejelzését a múlt havi 57,2 millió tonnáról.

Franciaország kukoricatermése, kevesebb mint 10 millió tonna, várhatóan két évtizede a legalacsonyabb lesz. A Coceral csökkentette az árpa- és búzatermésre vonatkozó előrejelzéseket is Európa-szerte.

A dél-európai trópusi időjárás hozzájárul a szúnyogok és más rovarok által terjesztett betegségek növekedéséhez. Egy nemrégiben készült olasz tanulmány szerint 2013 és 2022 között a dengue-láz járványok kockázata Európában 56%-kal nőtt az 1951–1960 közötti időszakhoz képest - írta a CNN.

 

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