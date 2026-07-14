Erdőtüzek, terméshiány és halálesetek: elképesztő károkat okoz a hőhullám Európában

A francia tűzoltók egy hatalmas tűzvésszel küzdenek egy Párizstól délre fekvő erdőben, miközben pusztító hőhullám söpör végig Európán, elképesztő károkat okozva.

Hatalmas károkat okoz Európában a hőhullám. (Képünk illusztráció) Fotó: Pexels

Lángra kapott Párizs közelében egy erdő

Mint arról már korábban beszámoltunk a Fontainebleau-i erdő több mint 800 hektárnyi területe leégett. A tűzoltóság repülőgépeket vetett be, amelyekkel vizet gyűjtöttek a Szajnából, hogy megfékezzék a lángokat.

Laurent Nuñez francia belügyminiszter elmondta, hogy a rendőrség vizsgálja, hogy szándékos gyújtogatás történt-e. Nuñez vasárnap az X-en közzétett bejegyzésében elmondta, hogy az ország más részein is voltak erdőtüzek.

Hatalmas károkat okoz Európában a hőhullám

Az erdőtüzek nem ritkák Európában, de a klímaválság forróbb, szárazabb időjárást idéz elő, ami hevesebb tűzszezonokat teremt.

Franciaország és Spanyolország nagy részén a kivételesen csapadékos tél sok növényzetet hagyott maga után, amely gyorsan elszáradt, mivel három egymást követő hőhullám a 30 fok fölötti hőmérsékleteket hozott. Az Európai Erdőtűz-információs Rendszer (EFFIS) adatai szerint ez a nagyobb tüzek számának ugrásszerű növekedéséhez vezetett.

Spanyolországban 10 embert még mindig eltűntként keresnek a múlt héten az ország déli részén 13 ember halálát okozó tűzvész után. Fernando Grande-Marlaska spanyol belügyminiszter pénteken bejelentette, hogy több mint 460 mentőalakulatot vezényeltek a Costa de Almería partján található Los Gallardos város közelében tomboló tűz megfékezésére. A halálos áldozatok jelenlegi száma Spanyolország legvéresebb erdőtüzévé teszi ezt 2005 óta.

Megugrott a halálozási arány

A szélsőséges hőség elképesztő többlethalálozási arányt eredményez. Franciaországban, ahol az ország történetének legforróbb napját mérték június 24-én, az előző hónap utolsó hetében több mint 2000 halálesetet tulajdonítottak a hőségnek.

A halálesetek száma 29%-kal nőtt június utolsó hetében az előző héthez képest Stéphanie Rist francia egészségügyi miniszter szerint, aki a 45 év felettiek körében a halálesetek számának egyértelmű növekedését emelte ki.