Erdőtüzek, terméshiány és halálesetek: elképesztő károkat okoz a hőhullám Európában

A francia tűzoltók egy hatalmas tűzvésszel küzdenek egy Párizstól délre fekvő erdőben, miközben pusztító hőhullám söpör végig Európán, elképesztő károkat okozva.
Lángra kapott Párizs közelében egy erdő
Mint arról már korábban beszámoltunk a Fontainebleau-i erdő több mint 800 hektárnyi területe leégett. A tűzoltóság repülőgépeket vetett be, amelyekkel vizet gyűjtöttek a Szajnából, hogy megfékezzék a lángokat.
Laurent Nuñez francia belügyminiszter elmondta, hogy a rendőrség vizsgálja, hogy szándékos gyújtogatás történt-e. Nuñez vasárnap az X-en közzétett bejegyzésében elmondta, hogy az ország más részein is voltak erdőtüzek.
Hatalmas károkat okoz Európában a hőhullám
Az erdőtüzek nem ritkák Európában, de a klímaválság forróbb, szárazabb időjárást idéz elő, ami hevesebb tűzszezonokat teremt.
Franciaország és Spanyolország nagy részén a kivételesen csapadékos tél sok növényzetet hagyott maga után, amely gyorsan elszáradt, mivel három egymást követő hőhullám a 30 fok fölötti hőmérsékleteket hozott. Az Európai Erdőtűz-információs Rendszer (EFFIS) adatai szerint ez a nagyobb tüzek számának ugrásszerű növekedéséhez vezetett.
Spanyolországban 10 embert még mindig eltűntként keresnek a múlt héten az ország déli részén 13 ember halálát okozó tűzvész után. Fernando Grande-Marlaska spanyol belügyminiszter pénteken bejelentette, hogy több mint 460 mentőalakulatot vezényeltek a Costa de Almería partján található Los Gallardos város közelében tomboló tűz megfékezésére. A halálos áldozatok jelenlegi száma Spanyolország legvéresebb erdőtüzévé teszi ezt 2005 óta.
Megugrott a halálozási arány
A szélsőséges hőség elképesztő többlethalálozási arányt eredményez. Franciaországban, ahol az ország történetének legforróbb napját mérték június 24-én, az előző hónap utolsó hetében több mint 2000 halálesetet tulajdonítottak a hőségnek.
A halálesetek száma 29%-kal nőtt június utolsó hetében az előző héthez képest Stéphanie Rist francia egészségügyi miniszter szerint, aki a 45 év felettiek körében a halálesetek számának egyértelmű növekedését emelte ki.
Ez a tendencia valószínűleg a következő években is folytatódni fog, mivel Európa a világ leggyorsabban melegedő kontinense, ahol a hőmérséklet több mint kétszer olyan gyorsan emelkedik, mint a globális átlag.
Angliában és Walesben több mint 2700 ember halt meg hőség miatt a májusi és júniusi hőhullámok során.
A hőség a fulladásos halálesetek számának ugrásszerű növekedéséhez is vezetett. Németországban legalább 99 ember fulladt vízbe júniusban, ami a legmagasabb havi halálos áldozatok száma 2003 óta.
Magas vízhőmérséklet és csökkenő termés
A magasabb folyóhőmérséklet hatással van a francia atomerőművekre, amelyeknek vízre van szükségük hűtőközegként. A francia EDF közműszolgáltató közölte, hogy a Szajna folyón található Nogent atomerőműben ezen a héten csökkentik a termelést, immár másodszor ezen a nyáron. Egy másik reaktor a délnyugat-franciaországi Garonne folyón felfüggesztette a termelést, mivel a víz hőmérséklete elérte a 28 fokot.
A hőhullámok az idei termés jelentős csökkenéséhez is vezettek, különösen a kukorica esetében. A COCERAL (Európai Gabona-, Takarmány-, Olajosmag-, Rizs-, Olívaolaj- és Agroszállítmány-kereskedelmi Szövetség), 52,7 millió tonnára csökkentette az EU és az Egyesült Királyság kukoricatermelésére vonatkozó előrejelzését a múlt havi 57,2 millió tonnáról.
Franciaország kukoricatermése, kevesebb mint 10 millió tonna, várhatóan két évtizede a legalacsonyabb lesz. A Coceral csökkentette az árpa- és búzatermésre vonatkozó előrejelzéseket is Európa-szerte.
A dél-európai trópusi időjárás hozzájárul a szúnyogok és más rovarok által terjesztett betegségek növekedéséhez. Egy nemrégiben készült olasz tanulmány szerint 2013 és 2022 között a dengue-láz járványok kockázata Európában 56%-kal nőtt az 1951–1960 közötti időszakhoz képest - írta a CNN.