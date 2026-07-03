Eddig több ezer ember halálát okozta a hőhullám Európában

Franciaországban, Hollandiában és Belgiumban 3700 többlethalálesetet regisztráltak a júniusi hőhullám alatt, amely miatt Európa-szerte az egekbe szökött a hőmérséklet. A hatóságok figyelmeztettek, hogy ezek a számok csak előzetesek és tovább emelkedhetnek.

Példátlan halálozási adatokat okozott a hőhullám. (Képünk illusztráció) Fotó: Shutterstock

Példátlan halálozási adatokat okozott a hőhullám

A szakértők szerint a nagyjából június 20. és 28. között tartott hőhullám volt a legsúlyosabb Európában, fennakadásokat okozva az energiatermelésben, károsítva az infrastruktúrát és túlterhelve az egészségügyi rendszereket. Hozzátették, hogy a szélsőséges hőséget szinte biztosan a klímaváltozás okozta.

Franciaországban a hőhullám alatt 2025 többlethalálesetet regisztráltak, különösen a 45 év felettiek körében – mondta Stephanie Rist francia egészségügyi miniszter pénteken a helyi televíziónak.

Az otthoni halálesetek száma 91%-kal nőtt június 22. és 28. között az előző héthez képest, miközben az idősotthonokban és az egészségügyi intézményekben bekövetkező halálesetek száma is emelkedett. Azonban ezek még csak kezdeti adatok, és egy sokkal magasabb halálozási arányra utalnak.

Belgiumban az egészségügyi minisztérium csütörtökön közölte, hogy június 18. és 29. között mintegy 1200 többlethalálesetet regisztrált, hozzátéve, hogy a halálesetek közül 530 a 85 éves vagy idősebb korosztály körében történt. A többlethalálesetek közül 180-at a 65 év alattiak tettek ki.

A holland hatóságok közlése szerint a hőhullám mintegy 480 többlethalálesetet okozott, főként a 80 év felettiek körében - írta a Reuters.