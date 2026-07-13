Több mint 10 000 halálos áldozatot követelt a júniusi hőhullám Európában

A hivatalos adatok szerint az európai országok több mint 10 000 többlethalálesetet jelentettek a június végén a kontinens nyugati részét elsöprő rekordméretű hőhullám alatt. Az EuroMOMO tanulmánya szerint a túlnyomó többség, több mint 9000, a 65 éves és idősebb korosztályhoz tartozott.

Elképesztő adatokat hozott a júniusi hőhullám. Fotó: Shutterstock

Elképesztő adatokat hozott a júniusi hőhullám

A szélsőséges hőség hőgutát okozhat, vagy súlyosbíthatja a szív- és érrendszeri, valamint légzőszervi betegségeket, az idősebb emberek pedig a legsebezhetőbbek közé tartoznak.

Szokatlan, hogy ilyen többlet legyen az évnek ebben az időszakában. Tényleg magas

– mondta Lasse Vestergaard, a dán Statens Serum Institut főorvosa, amely az EuroMOMO-nak ad otthont, az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ és az Egészségügyi Világszervezet által támogatott hálózatnak.

Nehéz bármi mással magyarázni ezt a magas többlethalálozást, mint a rendkívüli hőséggel.

A tudósok szerint a június végi hőhullám gyakorlatilag lehetetlen lett volna az ember okozta klímaváltozás nélkül, amely a hőhullámokat gyakoribbá és intenzívebbé teszi.

A 27 európai ország statisztikáiból származó adatok magukban foglalják a június 22. és 28. közötti hét összes többlethalálozását. A hőhullám ekkor tetőzött Franciaországban, Spanyolországban, Nagy-Britanniában és más országokban. A tudósok szerint a 10 650 fős többlethalálozás növekedése mögött nem állt más ismert fő tényező ebben az időszakban. Ezzel szemben ugyanezen európai országok összesített halálozási száma az ezt megelőző nyolc hétben átlagosan heti 500-zal maradt el a megszokott szinttől.

Az EuroMOMO nem tette közzé az egyes országokra lebontott adatokat, de megjegyezte, hogy Franciaország és Belgium volt az a két ország Európában, ahol nagyon magas többlethalálozást regisztráltak június utolsó hetében. Egy hétfőn közzétett különálló tanulmány becslése szerint 2700 ember halt meg hőség miatt csak Angliában és Walesben a májusi és júniusi hőhullámok alatt - írta a Reuters.