Egyre súlyosabb a helyzet Franciaországban – 26 millió embert érint a legmagasabb fokú riasztás

A hőhullám miatt Franciaország 96 megyéje közül 37-ben vasárnap a legmagasabb, vörös fokozatú riasztás van érvényben, amely mintegy 26 millió embert érint. Az ország többi részén másodfokú, narancssárga figyelmeztetés maradt érvényben – számolt be róla az MTI.

A hőhullám miatt Franciaország több térségében vörös riasztás van érvényben

Fotó: DJOUDI HAMANI / Hans Lucas

Már a harmadik tartós hőhullám sújtja Franciaországot

A Météo-France tájékoztatása szerint két hónapon belül ez már a harmadik tartós hőhullám Franciaországban. A jelenlegi időjárási helyzet július 5-én kezdődött, és az előrejelzések szerint várhatóan július 15-ig tart.

Szombaton az ország több pontján is 40 Celsius-fok körüli értékeket mértek. A délkelet-franciaországi Saint-Laurent-du-Pape településen 40,2 Celsius-fokot regisztráltak, míg Saint-Girons-ban 38,8, Saintes városában pedig 38,6 Celsius-fokot mutattak a műszerek. Párizsban 37 Celsius-fokig emelkedett a hőmérséklet.

Az elmúlt napokban az erdőtüzek száma is jelentősen nőtt. Emmanuel Macron francia elnök az X közösségi oldalon arra figyelmeztetett, hogy a tüzek többsége emberi tevékenységre vezethető vissza. A polgári védelem adatai szerint az év eleje óta több mint 25 ezer hektárnyi terület égett le, ami csaknem kétszerese a tavalyi azonos időszakban regisztrált értéknek.

A rendkívüli meleg a turizmust és a kulturális rendezvényeket is érinti. Párizsban a prefektúra kérésére elmaradnak a július 13-i nemzeti ünnep előestéjére tervezett hagyományos tűzoltóbálok, valamint több szabadtéri és nem légkondicionált helyszínen rendezett sportesemény is.

A szélsőséges időjárás a Tour de France szervezőit is intézkedésre késztette: a vasárnapi szakaszt a Francia-középhegységben lerövidítették, ami a szervezők szerint első alkalommal történt kizárólag a hőség miatt.

A fővárosban az Eiffel-torony a hétvégén a megszokottnál korábban, délután 4 órakor bezár. Vasárnaptól legalább szerdáig a Louvre és a Musée d'Orsay múzeum is rövidített nyitvatartással fogadja a látogatókat, míg több vidéki településen a nemzeti ünnepre tervezett tűzijátékokat is lemondták.