Figyelmeztetés az Adriára készülőknek: vörös riasztást adtak ki a brutális hőhullám miatt

A Horvátországot elérő hőhullám miatt figyelmeztetést adtak ki a hatóságok, miután az előrejelzések szerint augusztus első hétvégéjén az ország jelentős részén 35–40 Celsius-fok közötti csúcshőmérsékletekre kell számítani. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a nagy hőség az egészségre is veszélyt jelenthet, ráadásul a tengerparton sem várható érdemi felfrissülés.

Extrém hőhullám érkezik Horvátországba a hétvégén (Fotó: Pinterest)

A hőhullám az Adrián sem kíméli a nyaralókat

A horvát meteorológiai és hidrológiai szolgálat (DHMZ) szerint egy Délnyugat- és Közép-Európa fölött kialakult erős anticiklon miatt rendkívül meleg és száraz légtömeg érkezik Horvátország fölé.

Ennek hatására szombattól a nappali csúcshőmérséklet többnyire 35 és 40 Celsius-fok között alakulhat, miközben az éjszakák is szokatlanul melegek maradnak. Az Adria térségében a hajnali minimumok helyenként a 25 Celsius-fokot is elérhetik vagy meghaladhatják, így a szervezet éjszaka sem tud megfelelően regenerálódni. A jelenlegi előrejelzések szerint ez az időjárási helyzet augusztus első hetének nagy részében is kitarthat.

A meteorológusok szerint a hét második felében egyre nagyobb területet érint a veszélyes hőség. Szerdán még elsősorban a rijekai és dubrovniki térségben várható nagyon magas hőhullámveszély, csütörtöktől azonban már Zágráb, Split és Horvátország belső területeinek egy része is magas kockázati besorolást kap.

Pénteken tovább fokozódik a helyzet: a nagyon magas veszély Rijekában továbbra is fennmarad, Dubrovnikra is kiterjed, miközben Zágráb, Karlovac, Knin és Split térségében is magas hőségveszéllyel kell számolni.

A hétvége lehet a legkritikusabb időszak. Szombatra és vasárnapra több régióban – köztük Zágrábban, Rijekában, Splitben és Dubrovnikban – vörös figyelmeztetést adtak ki a rendkívüli hőség miatt.

A Croatia Week azt írja, hogy a mostani lehet az idei nyár egyik legintenzívebb hőhulláma Horvátországban. A lap szerint a hatóságok arra kérik a lakosságot és a turistákat, hogy a nap legmelegebb óráiban lehetőség szerint ne tartózkodjanak a tűző napon, fogyasszanak elegendő folyadékot, viseljenek könnyű ruházatot, és fordítsanak kiemelt figyelmet az idősekre, a kisgyermekekre, valamint a krónikus betegekre. A szakemberek arra is felhívják a figyelmet, hogy a tengerparti éjszakák is szokatlanul melegek lesznek, ezért a hőség okozta terhelés folyamatos maradhat.