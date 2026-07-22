Rendkívüli hőség tombol Japánban, egy nap alatt több mint 200 embert szállítottak kórházba

Japánban először fordult elő úgynevezett „kokusobi”, vagyis „kegyetlenül forró nap”, miután az ország több településén is meghaladta a 40 Celsius-fokot a hőmérséklet. A Japán Meteorológiai Szolgálat (JMA) idén áprilisban vezette be az új megnevezést a legalább 40 Celsius-fokos napokra, hogy hatékonyabban figyelmeztesse a lakosságot a rendkívüli hőhullám veszélyeire – számolt be róla a BBC.

A hőhullám hatására több japán városban is megdőlt a 40 Celsius-fokos határ

Fotó: TAKANOBU SAWANO / Yomiuri

Kedden a közép-japán Tajimi, Gudzsó és Tojota városában is elérte vagy meghaladta a hőmérséklet a 40 Celsius-fokot. A meteorológiai szolgálat szerint a hőség a jövő hétig is kitarthat.

Japánban már korábban is külön elnevezéseket használtak a 25, 30 és 35 Celsius-fokot meghaladó napokra, a 35 fok felettieket például „mosóbi”, vagyis rendkívül forró napként tartják számon. A most bevezetett „kokusobi” ennél is súlyosabb hőterhelést jelöl.

A hőhullám miatt országszerte figyelmeztetéseket adtak ki

A Kyodo hírügynökség szerint kedden az ország 914 meteorológiai mérőállomása közül csaknem 300 helyen regisztráltak legalább 35 Celsius-fokos hőmérsékletet.

A hatóságok több mint 40 prefektúrában adtak ki hőgutaveszélyre figyelmeztetést. A lakosságot arra kérik, hogy használjanak légkondicionálót, fogyasszanak elegendő folyadékot és sót, valamint lehetőség szerint kerüljék a hosszan tartó szabadtéri tartózkodást.

A tokiói tűzoltóság közlése szerint kedden 287 embert – három és 103 év közötti érintetteket – szállítottak kórházba feltételezett hőguta miatt, ami az idei év eddigi legmagasabb napi esetszáma. Szerdán a mentőszolgálat túlterheltségére figyelmeztető riasztást is kiadták.

Japánban az elmúlt években egyre gyakoribbá váltak a szélsőséges hőhullámok. Tavaly Iszeszaki városában 41,8 Celsius-fokot mértek, ami országos rekordnak számít.

A várhatóan ismét forró nyár miatt Tokió városvezetése arra ösztönzi az irodai dolgozókat, hogy az öltöny és nyakkendő helyett könnyebb, lazább ruházatot viseljenek a munkahelyeken.