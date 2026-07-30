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hőhullám

Már a negyedik hőhullám sújtja Olaszországot ezen a nyáron

1 órája
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Egyre több olasz városban rendelik el a legmagasabb fokozatú hőriasztást, a hőmérséklet több térségben a 40 Celsius-fokot is elérheti. Az idei nyár negyedik hőhullámának hatásai már az ország északi részén, a mezőgazdaság szempontjából kiemelt Pó-alföldön is érezhetők.
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hőhullámOlaszországkánikulavörös riasztáshőség

Olaszországban egyre több városban léptetik életbe a legmagasabb fokozatú hőriasztást, miután megérkezett az idei nyár negyedik hőhulláma. A római egészségügyi minisztérium csütörtöki figyelmeztetése szerint a hőmérséklet több térségben ismét elérheti a 40 Celsius-fokot – tájékoztat az MTI.

A hőhullám Olaszország északi részén, a Pó-alföldön is 40 fok körüli hőséget hoz A digital pharmacy cross sign displays a temperature reading of +40 degrees Celsius against a clear blue sky in San Ferdinando di Puglia, Italy, on July 17, 2026, as temperatures above 40 degrees Celsius are recorded across the Puglia region. (Photo by Matteo Della Torre/NurPhoto) (Photo by Matteo Della Torre / NurPhoto via AFP)
A hőhullám Olaszország északi részén, a Pó-alföldön is 40 fok körüli hőséget hoz
Fotó: MATTEO DELLA TORRE / NurPhoto

Csütörtökön a közép-olaszországi Campobassóban, Perugiában és Rietiben rendeltek el vörös riasztást. Pénteken már tizenegy városban lesz érvényben a legmagasabb fokozatú figyelmeztetés, köztük Rómában és Firenzében.

Az előrejelzések szerint a 40 Celsius-fok körüli hőség augusztus második hetéig is eltarthat.

A hőhullám a Pó-alföldet is sújtja

Az egészségügyi minisztérium arra figyelmeztetett, hogy Olaszország északi részén, a Pó-alföldön is 40 Celsius-fokos vagy annál magasabb hőmérséklet várható.

A Pó folyó térsége az olasz mezőgazdaság egyik legfontosabb területe. A Coldiretti termelői szövetség szerint a május óta egymást követő hőhullámok komoly terhet jelentenek a mezőgazdaság és az állattenyésztés számára.

Rómában csütörtökön hét Celsius-fokkal magasabb hőmérsékletet mértek az év ezen időszakára jellemző átlagnál. Az Umbria tartományban fekvő Terniben, amelyet hagyományosan Olaszország egyik legmelegebb városának tartanak, a csütörtökre virradó éjszaka is közel 30 Celsius-fok volt.

A magas páratartalom tovább növeli a hőérzetet

Az olasz meteorológiai intézet közlése szerint a Rómához közeli tengerparti Ladispoliban napközben 37 Celsius-fokot mérnek, miközben a levegő páratartalma eléri a 70 százalékot. A magas páratartalom miatt az érzékelt hőmérséklet 44 Celsius-fok körül alakul.

@lockyourtour Another queue in front of the Colosseum? You’d think it’s for tickets… Nope. 🌡️ It’s 37°C (99°F) in Rome today. This line is for Protezione Civile’s cooling truck. They’re spraying visitors with a refreshing mist and handing out free bottles of water to keep everyone hydrated during the heat wave. 🏛️ The Colosseum has stood here for nearly 2,000 years. Meanwhile, tourists are discovering that the real VIP experience isn’t skipping the ticket line… …it’s getting sprayed with cold water. 💦🤣 At 37°C (99°F), this might just be Rome’s most popular attraction 😅 #Rome #Colosseum #Italy #HeatWave #ProtezioneCivile ♬ Sound of flowing water (ASMR) 3D sound(938614) - MN Field Record

 

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