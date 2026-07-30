Már a negyedik hőhullám sújtja Olaszországot ezen a nyáron

Olaszországban egyre több városban léptetik életbe a legmagasabb fokozatú hőriasztást, miután megérkezett az idei nyár negyedik hőhulláma. A római egészségügyi minisztérium csütörtöki figyelmeztetése szerint a hőmérséklet több térségben ismét elérheti a 40 Celsius-fokot – tájékoztat az MTI.

A hőhullám Olaszország északi részén, a Pó-alföldön is 40 fok körüli hőséget hoz

Fotó: MATTEO DELLA TORRE / NurPhoto

Csütörtökön a közép-olaszországi Campobassóban, Perugiában és Rietiben rendeltek el vörös riasztást. Pénteken már tizenegy városban lesz érvényben a legmagasabb fokozatú figyelmeztetés, köztük Rómában és Firenzében.

A hőhullám a Pó-alföldet is sújtja

Az egészségügyi minisztérium arra figyelmeztetett, hogy Olaszország északi részén, a Pó-alföldön is 40 Celsius-fokos vagy annál magasabb hőmérséklet várható.

A Pó folyó térsége az olasz mezőgazdaság egyik legfontosabb területe. A Coldiretti termelői szövetség szerint a május óta egymást követő hőhullámok komoly terhet jelentenek a mezőgazdaság és az állattenyésztés számára.

Rómában csütörtökön hét Celsius-fokkal magasabb hőmérsékletet mértek az év ezen időszakára jellemző átlagnál. Az Umbria tartományban fekvő Terniben, amelyet hagyományosan Olaszország egyik legmelegebb városának tartanak, a csütörtökre virradó éjszaka is közel 30 Celsius-fok volt.

A magas páratartalom tovább növeli a hőérzetet

Az olasz meteorológiai intézet közlése szerint a Rómához közeli tengerparti Ladispoliban napközben 37 Celsius-fokot mérnek, miközben a levegő páratartalma eléri a 70 százalékot. A magas páratartalom miatt az érzékelt hőmérséklet 44 Celsius-fok körül alakul.