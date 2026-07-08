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olaszország

Újabb hőhullám érkezik, Olaszországban már elviselhetetlen a kánikula

54 perce
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Újabb, idén a harmadik hőhullám érkezett meg Olaszországba, ismét 40 Celsius-fok körüli hőmérséklet várható - figyelmeztetett az olasz egészségügyi minisztérium szerdán.
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olaszországszardíniahőhullám

Az újabb hőhullám először a Pó-alföldön lesz érzékelhető, az északnyugati Lombardia tartományban és Emilia Romagnában. A következő napokban eléri az ország középső részét, Szardínia szigetét és Pugliát is.

hőhullám, An elderly man walks with a cane across Piazza Navona in Rome, Italy, on June 25, 2026. High summer temperatures and a heatwave affect the Italian capital as residents and tourists move through the historic city center. (Photo by Michael Nguyen/NurPhoto) (Photo by Michael Nguyen / NurPhoto via AFP)
Újabb hőhullám érte el Olaszországot -  Fotó: MICHAEL NGUYEN / NurPhoto

Hőhullám Olaszországban

Szerdán közepes, narancssárga riasztás van érvényben Firenzében, valamint Ancona, Bologna, Brescia, Milánó, Perugia, Pescara, Torinó, Velence és Verona városában.

Firenzében csütörtökön a legmagasabb, vörös kód lép érvénybe.

Az előrejelzések szerint a tetőzés vasárnap várható, de a hőség egészen július 22-ig tarthat.

 

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