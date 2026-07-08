Újabb hőhullám érkezik, Olaszországban már elviselhetetlen a kánikula

Az újabb hőhullám először a Pó-alföldön lesz érzékelhető, az északnyugati Lombardia tartományban és Emilia Romagnában. A következő napokban eléri az ország középső részét, Szardínia szigetét és Pugliát is.

Újabb hőhullám érte el Olaszországot - Fotó: MICHAEL NGUYEN / NurPhoto

Hőhullám Olaszországban

Szerdán közepes, narancssárga riasztás van érvényben Firenzében, valamint Ancona, Bologna, Brescia, Milánó, Perugia, Pescara, Torinó, Velence és Verona városában.

Firenzében csütörtökön a legmagasabb, vörös kód lép érvénybe.

Az előrejelzések szerint a tetőzés vasárnap várható, de a hőség egészen július 22-ig tarthat.