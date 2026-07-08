Újabb hőhullám érkezik, Olaszországban már elviselhetetlen a kánikula

Újabb, idén a harmadik hőhullám érkezett meg Olaszországba, ismét 40 Celsius-fok körüli hőmérséklet várható - figyelmeztetett az olasz egészségügyi minisztérium szerdán.
Az újabb hőhullám először a Pó-alföldön lesz érzékelhető, az északnyugati Lombardia tartományban és Emilia Romagnában. A következő napokban eléri az ország középső részét, Szardínia szigetét és Pugliát is.
Hőhullám Olaszországban
Szerdán közepes, narancssárga riasztás van érvényben Firenzében, valamint Ancona, Bologna, Brescia, Milánó, Perugia, Pescara, Torinó, Velence és Verona városában.
Firenzében csütörtökön a legmagasabb, vörös kód lép érvénybe.
Az előrejelzések szerint a tetőzés vasárnap várható, de a hőség egészen július 22-ig tarthat.
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