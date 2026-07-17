50 fokos hőhullámok várhatnak idén nyáron Európára

Egy tikkasztó, 50 fokos hőhullám sújthatja Európa egyes részeit. A szakértők arra figyelmeztetik a nyaralókat és a helyieket, hogy készüljenek fel a veszélyes időjárási körülményekre ezen a nyáron a mediterrán térségben.

A szakértők szerint érdemes lesz felkészülni az extrém hőhullámokra. (Képünk illusztráció) Fotó: MARTIN LELIEVRE / AFP

A szakértők szerint érdemes lesz felkészülni az extrém hőhullámokra

A Földközi-tenger térségére figyelmeztetést adtak ki, ugyanis a szakértők szerint a Dél-Európában tapasztalt rekordhőség csak a kezdet lehet. Spanyolország nagy részén az elmúlt napokban már 44 fokos hőmérsékletet mértek, a hőség pedig erdőtüzeket is okozott több országban is, ami több ezer embert kényszerített otthona elhagyására.

Bill McGuire professzor, az UCL geofizikai és éghajlati veszélyekkel foglalkozó professzor emeritusa szerint még ennél is melegebb időjárás várható.

Nem lenne meglepő, ha a hőmérséklet meghaladná az 50 Celsius-fokot, akár idén nyáron később, akár jövőre, amikor a példátlan El Niño jelenség csendes-óceáni felmelegedése a legnagyobb lesz.

Arra figyelmeztette a Földközi-tenger térségébe utazókat, hogy készüljenek fel arra, hogy sokkal több időt tölthetnek zárt térben, mint amennyit terveztek.

Nem mondanám, hogy teljesen le kellene mondaniuk az utazást, de azt hiszem, a nyaralóknak fel kell készülniük arra, hogy sok időt töltenek légkondicionált hotelszobákban, mivel egyszerűen túl meleg van ahhoz, hogy bármit is csináljanak odakint.

A valaha hivatalosan mért legmagasabb léghőmérséklet Európában 48,8 fok volt, amelyet Szicíliában mértek 2021-ben. Ezt megelőzően a rekord 48 volt, amelyet Elefszínában és Athénban mértek 1977-ben.

Hanna Cloke professzor, a Readingi Egyetem meteorológia és klímatudományi tanszékének regius professzora szerint Spanyolország és Portugália egyes részein akár 40 fok feletti tartomány tetejét is elérhetik.

Spanyolország és Portugália legmelegebb részein előfordulhatnak 40 fok feletti, az 50 fokhoz közeli hőmérsékletek. Ahol pedig magas a páratartalom, ott még ennél is melegebbnek lehet érezni az időt, jóval a hőmérő által mutatott érték felett. Ez az a fajta hőség, ami öl.

A professzor arra kérte a nyaralókat, hogy legyenek fokozottan óvatosak, ha a hőmérséklet tovább emelkedik. Hozzátette, hogy az időseknek és a betegeknek nagyon óvatosnak kell lenniük.