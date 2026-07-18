Rövid lehűlés után ismét felmelegedés jöhet Európa több részén – meteorológusok szerint ezért térnek vissza a hőhullámok

A németországi lehűlés várhatóan nem tart sokáig, a meteorológiai előrejelzések szerint ugyanis ismét melegedés kezdődhet a jövő hét második felében. A hőhullámok kialakulásának esélye ismét növekszik, ugyanakkor az időjárási modellek továbbra is jelentős bizonytalanságot jeleznek – tájékoztat az Euro News.

A szakemberek szerint a hőhullámok kialakulását egy újraépülő magasnyomású rendszer segítheti (képünk illusztráció)

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Jelenleg Németország egy magasnyomású rendszer hűvösebb oldalán helyezkedik el, miközben a forró légtömeg Spanyolország és Franciaország térségében halmozódik fel. A meteorológusok szerint az Azori-szigetek térségéből érkező magasnyomású képződmény ismét Közép-Európa fölé terjeszkedhet, így a meleg levegő a jövő hét végére elérheti Németország nyugati és délnyugati részét.

A hőhullámok után átmeneti lehűlés érkezett

A jelenlegi időjárást északnyugati áramlás és egy magassági teknő alakítja, amely sokfelé 30 fok alatt tartja a hőmérsékletet. Zivatarok környezetében helyenként 20 fok alá is csökkenhet a hőmérséklet.

Dominik Jung meteorológus szerint a mostani idő sokak számára hűvösebbnek érződik a valóságosnál, mivel közvetlenül egy rendkívüli hőhullámot követ. Hangsúlyozta, hogy július második felében az ilyen hőmérsékletek inkább átlagosnak vagy kissé az átlag alatti nyári időnek számítanak.

A lehűlést megelőző időszakban Németországban 41,7 Celsius-fokos rekordhőmérsékletet is mértek. A mintegy tizenkét napig tartó hőségriasztási időszak a Német Meteorológiai Szolgálat (DWD) 2005-ben bevezetett figyelmeztetési rendszere óta az egyik leghosszabbnak számított.

A meteorológusok szerint a következő napokban elsősorban Bajorországban, Baden-Württembergben és Szászország egyes részein alakulhatnak ki heves zivatarok. A légköri frontzóna mentén felhőszakadásra, jégesőre és viharos széllökésekre is figyelmeztetnek, míg az ország északi és középső területein várhatóan kisebb intenzitású zivatarok fordulhatnak elő.

A hosszabb távú modellek továbbra is meleg és száraz időjárási tendenciát valószínűsítenek. Július 21. környékétől ismét 28–34 Celsius-fok közötti maximumok várhatók, helyenként akár 38 fokot is mérhetnek. A meteorológusok ugyanakkor kiemelik, hogy az egy hétnél távolabbi előrejelzések jelentős bizonytalanságot hordoznak, ezért a várható hőhullám erőssége és pontos időpontja még változhat.