Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Magyar Péter: Mindenki jobban jár, ha önként visszafogja az energiafogyasztását – élőben az Origón

Rendkívüli

Tragikus hír érkezett: elhunyt Gálvölgyi János felesége

apollo – 12

Valaki 400 ezer dollárt fizetett pár Holdra vitt Playboy-fotóért

28 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
A Hold meghódításának történetéhez kapcsolódó különleges emléktárgyak kerültek kalapács alá egy amerikai aukción. Az Apollo–12 küldetés során az űrbe, majd a Holdra is eljutott Playboy-fotók több mint 400 ezer dollárért találtak új gazdára.
Link másolása
Vágólapra másolva!
apollo – 12egyesült államokhold

Az 1969-es Hold-küldetéshez kapcsolódó tárgyakat a dallasi székhelyű Heritage Auctions értékesítette, ahol összesen 3,1 millió dollár értékben keltek el az Apollo–12 misszió relikviái.

Hold: különleges Playboy-fotók kerültek elő az Apollo–12 küldetésről, 400 ezer dollárért keltek el
Hold: különleges Playboy-fotók kerültek elő az Apollo–12 küldetésről, 400 ezer dollárért keltek el Heritage Auctions / SWNS

Titokban rejtették el a fotókat

A különleges Playboy-képek nem hivatalos küldetésrészként kerültek a Hold felé tartó űrhajóra. Az Apollo–12 legénységének tagjai még az indulás előtt rejtették el azokat Alan Bean űrhajós csuklóra rögzíthető ellenőrző listájában.

Bean a küldetés során fedezte fel a váratlan „meglepetést”, amikor a feladatok végrehajtásához használta a dokumentumot. A képek mellett kézzel rajzolt karikatúrák is szerepeltek az elrejtett anyagok között.

Az Apollo–12 volt az Egyesült Államok második sikeres emberes Hold-missziója, Alan Bean pedig a negyedik emberként lépett a Hold felszínére 1969 novemberében.

Egy holdjáró kalapács még ennél is többet ért

Az aukció legértékesebb tárgya azonban nem a Playboy-emlék volt, hanem Alan Bean geológiai kalapácsa, amelyet ténylegesen használtak a Hold felszínén. Ez az eszköz 812 500 dollárért kelt el.

A Heritage Auctions szakértői szerint az űrkutatási emléktárgyak iránt mindig nagy az érdeklődés, de azok az eszközök, amelyek valóban eljutottak a Hold felszínére, különösen értékesek a gyűjtők számára.

Az Apollo-programhoz kötődő tárgyak az elmúlt években egyre nagyobb érdeklődést váltanak ki, hiszen nemcsak történelmi emlékek, hanem az emberiség egyik legnagyobb technológiai vállalkozásának kézzelfogható darabjai is.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!