Valaki 400 ezer dollárt fizetett pár Holdra vitt Playboy-fotóért

Az 1969-es Hold-küldetéshez kapcsolódó tárgyakat a dallasi székhelyű Heritage Auctions értékesítette, ahol összesen 3,1 millió dollár értékben keltek el az Apollo–12 misszió relikviái.
Titokban rejtették el a fotókat
A különleges Playboy-képek nem hivatalos küldetésrészként kerültek a Hold felé tartó űrhajóra. Az Apollo–12 legénységének tagjai még az indulás előtt rejtették el azokat Alan Bean űrhajós csuklóra rögzíthető ellenőrző listájában.
Bean a küldetés során fedezte fel a váratlan „meglepetést”, amikor a feladatok végrehajtásához használta a dokumentumot. A képek mellett kézzel rajzolt karikatúrák is szerepeltek az elrejtett anyagok között.
Az Apollo–12 volt az Egyesült Államok második sikeres emberes Hold-missziója, Alan Bean pedig a negyedik emberként lépett a Hold felszínére 1969 novemberében.
Egy holdjáró kalapács még ennél is többet ért
Az aukció legértékesebb tárgya azonban nem a Playboy-emlék volt, hanem Alan Bean geológiai kalapácsa, amelyet ténylegesen használtak a Hold felszínén. Ez az eszköz 812 500 dollárért kelt el.
A Heritage Auctions szakértői szerint az űrkutatási emléktárgyak iránt mindig nagy az érdeklődés, de azok az eszközök, amelyek valóban eljutottak a Hold felszínére, különösen értékesek a gyűjtők számára.
Az Apollo-programhoz kötődő tárgyak az elmúlt években egyre nagyobb érdeklődést váltanak ki, hiszen nemcsak történelmi emlékek, hanem az emberiség egyik legnagyobb technológiai vállalkozásának kézzelfogható darabjai is.