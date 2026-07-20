„Kis lépés egy embernek, hatalmas ugrás az emberiségnek” – ma van a holdra szállás évfordulója

Az Apollo-11 1969. július 20-án landolt a Nyugalom Tengerén, majd Neil Armstrong első emberként lépett a Hold felszínére. A holdra szállás évfordulóján bemutatjuk az űrverseny előzményeit, a Sas holdkomp veszélyes leszállását, Armstrong híres mondatát és az űrhajósok visszatérését.

A holdra szállás 57. évfordulóján felidézzük az Apollo-11 küldetését, Neil Armstrong első lépését és a hidegháborús űrverseny történelmi fordulatát. (Balról Neil Armstrong, Michael Collins és Buzz Aldrin látható.) (Fotó: HANDOUT / NASA

Ötvenhét éve történt az első holdra szállás

1969. július 20-án az Apollo-11 holdkompja sikeresen leszállt a Holdon, majd néhány órával később Neil Armstrong első emberként egy idegen égitest felszínére lépett. A küldetés az Egyesült Államok többéves űrprogramjának csúcspontja és a Szovjetunióval folytatott űrverseny döntő fordulata volt.

Cikkünkből kiderül:

hogyan vezetett az amerikai-szovjet űrverseny az Apollo-program elindításához;

miként jutott el az Apollo-11 legénysége a Holdig;

miért került veszélybe a Sas holdkomp leszállása;

hogyan zajlott Neil Armstrong és Buzz Aldrin első holdsétája;

milyen kockázatok után tértek vissza az űrhajósok a Földre.

Sokáig a Szovjetunió vezette az űrversenyt

Az űrverseny 1957-ben gyorsult fel, amikor a Szovjetunió pályára állította a Szputnyikot, az első mesterséges holdat. Az Egyesült Államok 1958-ban létrehozta a NASA-t, de a szovjetek továbbra is egymás után érték el a történelmi sikereket. Jurij Gagarin 1961-ben első emberként jutott el a világűrbe, korábban pedig a szovjetek küldtek először műholdat és állatot is Föld körüli pályára.

John F. Kennedy amerikai elnök 1961. május 25-én jelentette be, hogy az Egyesült Államok az évtized végéig embert juttat a Holdra, majd biztonságosan vissza is hozza a Földre.

A Gemini-program során kipróbálták a későbbi küldetéshez szükséges manővereket, az Apollo-program pedig közvetlenül előkészítette a leszállást. Az Apollo-8 már megkerülte a Holdat, az Apollo-10 holdkompja pedig mintegy 15 kilométerre megközelítette annak felszínét.

Fotó: NASA / AFP

Neil Armstrongnak új leszállóhelyet kellett keresnie

Az Apollo-11 1969. július 16-án indult el a floridai Kennedy Űrközpontból. A 111 méter magas Saturn V rakéta Neil Armstrongot, Edwin „Buzz” Aldrint és Michael Collinst vitte a világűrbe.

Az űrhajó július 19-én Hold körüli pályára állt. Másnap Armstrong és Aldrin átszállt az Eagle, vagyis Sas nevű holdkompba, Collins pedig a Columbia parancsnoki egységben maradt.

A kijelölt terület a magasból síkságnak látszott, közelről azonban sziklákkal és kráterekkel volt tele. Armstrong átvette a kézi irányítást, és biztonságos helyet keresett, miközben gyorsan fogyott az üzemanyag.