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űrhajós

„Kis lépés egy embernek, hatalmas ugrás az emberiségnek” – ma van a holdra szállás évfordulója

36 perce
Olvasási idő: 8 perc
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Ötvenhét éve Neil Armstrong és Buzz Aldrin történelmet írt, miközben Michael Collins Hold körüli pályán várta társait. A holdra szállás az Apollo-11 küldetésével az emberiség és az űrkutatás egyik legnagyobb teljesítménye lett.
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űrhajósNASAHoldra szállásűrkutatásNeil Armstrong

Az Apollo-11 1969. július 20-án landolt a Nyugalom Tengerén, majd Neil Armstrong első emberként lépett a Hold felszínére. A holdra szállás évfordulóján bemutatjuk az űrverseny előzményeit, a Sas holdkomp veszélyes leszállását, Armstrong híres mondatát és az űrhajósok visszatérését.

A holdra szállás 57. évfordulóján felidézzük az Apollo-11 küldetését, Neil Armstrong első lépését és a hidegháborús űrverseny történelmi fordulatát. (Balról Neil Armstrong, Michael Collins és Buzz Aldrin látható.)
A holdra szállás 57. évfordulóján felidézzük az Apollo-11 küldetését, Neil Armstrong első lépését és a hidegháborús űrverseny történelmi fordulatát. (Balról Neil Armstrong, Michael Collins és Buzz Aldrin látható.) (Fotó: HANDOUT / NASA

Ötvenhét éve történt az első holdra szállás

1969. július 20-án az Apollo-11 holdkompja sikeresen leszállt a Holdon, majd néhány órával később Neil Armstrong első emberként egy idegen égitest felszínére lépett. A küldetés az Egyesült Államok többéves űrprogramjának csúcspontja és a Szovjetunióval folytatott űrverseny döntő fordulata volt.

Cikkünkből kiderül:

  • hogyan vezetett az amerikai-szovjet űrverseny az Apollo-program elindításához;
  • miként jutott el az Apollo-11 legénysége a Holdig;
  • miért került veszélybe a Sas holdkomp leszállása;
  • hogyan zajlott Neil Armstrong és Buzz Aldrin első holdsétája;
  • milyen kockázatok után tértek vissza az űrhajósok a Földre.

Sokáig a Szovjetunió vezette az űrversenyt

Az űrverseny 1957-ben gyorsult fel, amikor a Szovjetunió pályára állította a Szputnyikot, az első mesterséges holdat. Az Egyesült Államok 1958-ban létrehozta a NASA-t, de a szovjetek továbbra is egymás után érték el a történelmi sikereket. Jurij Gagarin 1961-ben első emberként jutott el a világűrbe, korábban pedig a szovjetek küldtek először műholdat és állatot is Föld körüli pályára.

John F. Kennedy amerikai elnök 1961. május 25-én jelentette be, hogy az Egyesült Államok az évtized végéig embert juttat a Holdra, majd biztonságosan vissza is hozza a Földre.

A Gemini-program során kipróbálták a későbbi küldetéshez szükséges manővereket, az Apollo-program pedig közvetlenül előkészítette a leszállást. Az Apollo-8 már megkerülte a Holdat, az Apollo-10 holdkompja pedig mintegy 15 kilométerre megközelítette annak felszínét.

(FILES) This 16 July 1969 file photo released by NASA shows the Saturn V rocket lifting off from launch pad 39A at the Kennedy Space Center at the start of the Apollo 11 lunar landing mission. Astronauts Neil Armstrong, Edwin E. "Buzz" Aldrin, Jr., and Michael Collins blasted off for the first man on the Moon mission. AFP PHOTO NASA (Photo by NASA / AFP)
Fotó: NASA / AFP

Neil Armstrongnak új leszállóhelyet kellett keresnie

Az Apollo-11 1969. július 16-án indult el a floridai Kennedy Űrközpontból. A 111 méter magas Saturn V rakéta Neil Armstrongot, Edwin „Buzz” Aldrint és Michael Collinst vitte a világűrbe.

Az űrhajó július 19-én Hold körüli pályára állt. Másnap Armstrong és Aldrin átszállt az Eagle, vagyis Sas nevű holdkompba, Collins pedig a Columbia parancsnoki egységben maradt.

A kijelölt terület a magasból síkságnak látszott, közelről azonban sziklákkal és kráterekkel volt tele. Armstrong átvette a kézi irányítást, és biztonságos helyet keresett, miközben gyorsan fogyott az üzemanyag.

TO GO WITH AFP STORY "US-SPACE-MOON-ANNIVERSARY-ARMSTRONG" US astronauts Neil Armstrong and "Buzz" Aldrin deploy the US flag on the lunar surface on July 20, 1969 during the Apollo 11 lunar landing mission. Armstrong, who turns 80 on August 5, 2010, became the first human to set foot on the moon on July 20, 1969 before the eyes of hundreds of millions of television viewers worldwide, who gazed in awe. With one small step off a ladder, Armstrong placed mankind's first footprint on an extraterrestrial world and gained instant hero status. AFP PHOTO/NASA/HO ++RESTRICTED TO EDITORIAL USE++ (Photo by NASA / AFP)
Fotó: NASA / NASA

A Sas magyar idő szerint 1969. július 20-án 21 óra 17 perckor landolt a Nyugalom Tengerén.

Itt a Nyugalom Tengere. A Sas leszállt

 – jelentette Armstrong a földi irányításnak.

A parancsnok magyar idő szerint július 21-én hajnalban lépett a Hold felszínére.

Kis lépés egy embernek, hatalmas ugrás az emberiségnek

 – mondta.

Buzz Aldrin körülbelül húsz perccel később követte. Az űrhajósok kitűzték az amerikai zászlót, emléktáblát helyeztek el, talajmintákat gyűjtöttek, fényképeket készítettek, és Richard Nixon elnökkel is beszéltek.

Gyászbeszéd készült arra az esetre, ha nem térnek vissza az űrből

Armstrong és Aldrin összesen 21 óra 36 percet töltött a Holdon. A küldetés egyik legveszélyesebb pontja a felszállás volt, mert egy műszaki hiba végleg a Holdon tarthatta volna őket.

A picture taken on March 13, 1969 in the Ocean, east of the Bahamas, shows the astronauts James A. McDivitt, David R. Scott and Russell L. Schweickart walking out from the cabin after the splashdown of the Apollo 9 spacecraft, the first manned flight of the Command Service Module with the Lunar Module. AFP PHOTO / NASA (Photo by Handout / NASA / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / NASA " - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS
Fotó: HANDOUT / NASA

A Fehér Ház előre elkészített egy beszédet arra az esetre, ha az űrhajósokat nem lehetne megmenteni. A hajtómű azonban működésbe lépett, a holdkomp felszállóegysége pedig sikeresen csatlakozott a Columbiához.

Az Apollo-11 július 24-én tért vissza a Földre, és a Csendes-óceánban landolt. A három űrhajóst az USS Hornet fedélzetére vitték, majd karanténba kerültek.

A küldetés eseményeit világszerte több százmillió ember követte a televízióban. Az Apollo-program során összesen huszonnégy űrhajós jutott el a Hold közelébe, közülük tizenkettő járt a felszínén. Neil Armstrong első lépése a Hold felszínén azóta is az emberiség történetének és az űrkutatásnak az egyik legismertebb pillanata.

Cikkünk a Britannica és korábbi írásaink alapján készült.

 

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